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ميسي يتبرع بقميصه لجمعية سيلينا غوميز

10/3/2023 9:15:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تبرّع نجم فريق إنتر ميامي لكرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميصه لجمعية سيلينا غوميز للصحة النفسية، من خلال عرضه ضمن مزاد علني، في حفل الجمعية المقرر إقامته في لوس أنجليس، غدا الأربعاء.
هذه المبادرة الخيرية لميسي تعبيراً عن امتنانه لحضورها مباراة له
ذكرت مجلة "ميوزيكال مونديال" أنه من المتوقع مشاركة ميسي شخصياً في حفل الجمعية الخيرية لسيلينا، التي أطلقت عليها Rare Impact Fund.
سبب اهتمام ميسي بدعم الجمعية
وعن اهتمامه بهذا الحدث، أرجعت مصادر مطلعة السبب إلى سعي النجم الأرجنتيني لدعم هدف الجمعية الأساسي، وهو متابعة جميع الأزمات المرتبطة بالصحة النفسية.
بالمقابل، اعتبرت مصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار عربون تقدير لسيلينا، بعدما كانت من أوائل الحاضرين في صفوف الجماهير بمباراة ميسي ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم بين لوس أنجليس وإنتر ميامي، والتي لعب ميسي فيها دوراً حاسماً بتحقيق الفوز لفريقه.
وقالت المصادر: "يبدو أن ميسي أقام صداقات جديدة منذ وصوله إلى الولايات المتحدة. حيث بدأ ينشئ علاقات مع مجموعة من المشاهير".
تاريخ طويل بالمساعدات الإنسانية
وهي ليست المرة الأولى التي يقوم فيها ميسي بأعمال خيرية، بل سبقتها الكثير من النشاطات والمبادرات، منها التبرع بمليون يورو لعلاج مصابي كورونا والتعويض للأسر المتضررة من الجائحة.
في عام 2022، تبرع بـ36 مليون دولار لبناء مركز لعلاج أورام الأطفال في بمدينة برشلونة الإسبانية، وسبق أن زار كسفير نوايا حسنة لليونيسف، في (تموز) 2010، دولة هايتي في أمريكا الوسطى، بعد الزلزال المدمر الذي أصابها.
ولعل الحدث الأسمى في حياته هو مساعدة الطفل المغربي وليد قشّاش، الذي يعاني من مرض نقص النمو، الذي سبق وعانى منه ميسي في صغره، إضافة إلى تقديم قمصانه الموقعة مع أحذية كرة قدم إلى الطفل الأفغاني مرتضى الأحمدي.
وساعدت مؤسسة ميسي في بناء 20 فصلاً دراسياً في المناطق المتضررة من الحرب، وبالتالي تحسين حياة ما يقرب من 1600 طفل في دراسته.

ملاعب

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