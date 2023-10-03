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السد يخسر من ناساف بثلاثية بأبطال آسيا

10/3/2023 9:15:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل السد هدفين في الشوط الثاني، ليخسر 1-3 أمام مضيفه ناساف الأوزبكي بعشرة لاعبين، بعد طرد أكرم عفيف في دوري أبطال آسيا.
رفع ناساف رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية متقدماً بنقطتين على الشارقة.
وتجمد رصيد السد عند نقطة واحدة، ويأتي الفيصلي في المركز الأخير دون نقاط.
ولم يشكل السد أي خطورة على مرمى الحارس عبدالواحد نعمتوف، بعدما عانى الفريق القطري على مستوى صناعة الفرص على مدار شوطي المباراة.
ومنح سوخروب نورولويف التقدم إلى ناساف بعد 29 دقيقة، بعدما سيطر على كرة أبعدها الدفاع وسدد في الزاوية الضيقة للحارس مشعل برشم.
وجعل عزيز بيك أمانوف النتيحة 2-0، بعدما توغل من الجانب الأيسر وسدد كرة منخفضة بعد دقيقة واحدة من الاستراحة.
وأضاف أمانوف هدفه الثاني بتسديدة رائعة بعد الانفراد بالحارس برشم مختتماً أهداف فريقه في الدقيقة 58.
وقلص خوخي بو علام الفارق للسد بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من عفيف قبل سبع دقائق من النهاية.
ونال عفيف إنذاريين خلال ثلاث دقائق ليطرد في الدقيقة 87.

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