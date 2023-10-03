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المركزي الأسترالي يثبت أسعار الفائدة

10/3/2023 9:15:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة بنك احتياط أستراليا المركزي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسة عند مستوى 4.1 % دون تغيير.


وقال محافظ البنك ميشيل بولوك، إن البنك قد يحتاج المزيد من تشديد السياسة النقدية فيما بعد، مشيرا إلى إصرار مجلس الإدارة على خفض معدل التضخم.


وأشار إلى أن البيانات الأخيرة تشير إلى احتمال عودة التضخم إلى النطاق المستهدف في المستقبل المنظور. الاقتصادية


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