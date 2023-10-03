المركزي الأسترالي يثبت أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة بنك احتياط أستراليا المركزي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسة عند مستوى 4.1 % دون تغيير.
وقال محافظ البنك ميشيل بولوك، إن البنك قد يحتاج المزيد من تشديد السياسة النقدية فيما بعد، مشيرا إلى إصرار مجلس الإدارة على خفض معدل التضخم.
وأشار إلى أن البيانات الأخيرة تشير إلى احتمال عودة التضخم إلى النطاق المستهدف في المستقبل المنظور. الاقتصادية
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