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تيك توك تستكشف خطة اشتراك خالية من الإعلانات

10/3/2023 9:15:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعمل تيك توك على استكشاف طرق جديدة لجعل التطبيق أكثر ربحية، من خلال تجربة نموذج اشتراك مدفوع خالٍ من الإعلانات.
وتم رصد تلميحات خطط الاشتراك في تيك توك في البداية بواسطة Android Authority، ووفقاً للتقرير، جاء الإصدار الأخير من تيك توك محملاً بسلاسل جديدة من التعليمات البرمجية، التي تشير إلى أن تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة يختبر خطة اشتراك شهرية، خالية من الإعلانات لمستخدميه.
وكشفت Android Authority عن شاشة تتيح للمستخدمين الاختيار بين خطتين مختلفتين: فهناك الخيار القياسي، والذي سيظل مجانياً ويتضمن إعلانات مخصصة بناءً على نشاط المستخدم. ثم هناك خيار "خالية من الإعلانات"، والذي سيكلف 4.99 دولار شهرياً، بحسب موقع إن غادجيت.
وحتى الآن لا يوجد أي إعلان رسمي من جانب تيك توك عن هذه الخطة. لذا يمكن أن يكون هذا مجرد اختبار يتم إجراؤه، لأنه متاح حالياً لعدد محدود فقط من المستخدمين. وقد تقوم تيك توك بتطبيق خطة الاشتراك الجديدة أولا تطبقها، وإذا فعلت ذلك، فقد تغير سعر خطة الاشتراك البالغ 4.99 دولار بناءً على تعليقات المستخدمين.
وتوجه تيك توك نحو زيادة المشاركة والإيرادات ليس بالأمر الجديد، ففي وقت سابق من هذا العام، قدمت تيك توك سوقها TikTok Shop، والذي قدم مجموعة من الميزات للمستخدمين ومنشئي المحتوى والشركات.

وكانت إحدى هذه الميزات هي الخيار المتاح لمنشئي المحتوى والشركات لإسقاط مقاطع الفيديو التابعة مباشرةً في خلاصات المستخدمين.

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