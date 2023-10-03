Tuesday, 03 October 2023 06:00 GMT

وزير التربية يتفقد عددا من مدارس مادبا

10/3/2023 9:15:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة،اليوم الثلاثاء، عددا من مدارس لواء قصبة مأدبا.
واطلع محافظة خلال زيارته إلى مدرسة مأدبا الثانوية المهنية الشاملة للبنين على الواقع التعليمي بالمدرسة، واستمع إلى آراء الطلبة فيما يخص مسار برنامج التعليم المهني BTEC.
وأوضح محافظة، أنه تم طرح عطاءات لإنشاء سبع مدارس جديدة تم انجاز ثلاث منها، إضافة لمشاريع إضافات صفية بنسبة انجاز مئة بالمئة في مدارس خديجة بنت خويلد، وفاطمة الزهراء الأساسية المختلطة، والشيماء الأساسية المختلطة، والخطابية الأساسية المختلطة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN03102023000208011052ID1107180379

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث