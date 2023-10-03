زين تطرح Iphone 15 وapple Watch S9 للبيع المباشر وتتيح نظام التقسيط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لتلبّي رغبة زبائنها لا سيما من محبّي وعشّاق أجهزة Apple والمعتادين على اقتناء الإصدار الأحدث من أجهزة الآيفون كل عام؛ أعلنت شركة زين الأردن مساء أمس الإثنين عن طرحها لأجهزة iPhone 15، وساعات Apple Watches Series 9 و Ultra 2، في معارضها ومن خلال متجرها الإلكتروني zain ).



وأقامت زين أمس فعالية احتفالية في معرضها الرئيسي الجديد كلياً (Flagship)، ومعرضها في العبدلي مول لزبائنها الذين قاموا بالطلب المسبق للحصول على أجهزة iPhone 15، و iPhone 15 Plus، و iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max، لتسليمهم الأجهزة بالتزامن مع موعد العرض الرسمي، والإعلان عن توفيرها لهذه الأجهزة بالألوان الوردي والأصفر والأخضر والأزرق والأسود، بالإضافة إلى ساعات Apple Watch Series 9، وApple Watch Ultra 2.



ووفّرت زين لزبائنها إمكانية الحصول على هذه الأجهزة من خلال البيع المباشر، ومع اشتراكات الدفع اللاحق Go Plus، وبنظام التقسيط من خلال بطاقات البنك العربي الائتمانية لمدّة 24 شهر وبفائدة 0%، حيث يمكن للراغبين باقتناء هذه الأجهزة الحديثة زيارة معارض زين المتواجدة في كل من سيتي مول، والعبدلي مول، ومكة مول، وسيفوي السابع، وعبدون، والجاردنز، ومعرضها الرئيسي المتواجد في شارع الملك عبدالله الثاني، أو من خلال متجرها الإلكتروني zain ، فيما سيتم توفيرها تباعاً في كافة معارض الشركة المنتشرة في المملكة، كما يمكن الاطلاع على الأسعار بحسب طريقة الدفع المُختارة عبر صفحات الشركة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني zain ، ومتجرها الإلكتروني Zain eShop.