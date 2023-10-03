Tuesday, 03 October 2023 06:00 GMT

النائب العام الليبي: التحقيقات بشأن كارثة مدينة درنة ستستغرق وقتاً

10/3/2023 9:15:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، أن التحقيقات بشأن كارثة العاصفة الأخيرة التي ضربت مدينة درنة سوف تستغرق وقتاً، مضيفاً أن هناك عزيمة وإصرار على محاسبة المسؤولين.
وقال الصور:" إنه لا يمكن الإعلان حالياً عن تفاصيل التحقيقات في ما نتج عن العاصفة دانيال، ولا حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في كارثة درنة".
وأضاف أن نتائج التحقيقات في كارثة درنة ستعلن عندما تسمح الظروف.
وكانت مناطق شرق ليبيا قد تعرضت لسيول جارفة جراء الإعصار "دانيال"، ما أودى بحياة الآلاف وخلّف دماراً واسعاً. العربية نت

MENAFN03102023000208011052ID1107180377

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث