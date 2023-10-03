النائب العام الليبي: التحقيقات بشأن كارثة مدينة درنة ستستغرق وقتاً

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أكد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، أن التحقيقات بشأن كارثة العاصفة الأخيرة التي ضربت مدينة درنة سوف تستغرق وقتاً، مضيفاً أن هناك عزيمة وإصرار على محاسبة المسؤولين.
وقال الصور:" إنه لا يمكن الإعلان حالياً عن تفاصيل التحقيقات في ما نتج عن العاصفة دانيال، ولا حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في كارثة درنة".
وأضاف أن نتائج التحقيقات في كارثة درنة ستعلن عندما تسمح الظروف.
وكانت مناطق شرق ليبيا قد تعرضت لسيول جارفة جراء الإعصار "دانيال"، ما أودى بحياة الآلاف وخلّف دماراً واسعاً. العربية نت
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