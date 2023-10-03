وسط النيران.. لوح بكشاف الهاتف لإنقاذه من حريق الإسماعيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - في مشهد تقشعر له الأبدان، لجأ أحد الأشخاص العالقين في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية إلى "كشاف" هاتفه المحمول لطلب النجدة.
وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الإجتماعي، أحدهم وهو يلوح بإضاءة الموبايل من قلب المبنى المشتعل بالنيران.
فيما سمع صوت أحد المتواجدين خارج المبنى وهو يشير إلى الرجل الذي كان يقف على شرفة مبنى مديرية أمن الإسماعيلية التي غطاها الدخان الأسود.
لبنان 24
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