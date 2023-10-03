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وسط النيران.. لوح بكشاف الهاتف لإنقاذه من حريق الإسماعيلية

10/3/2023 9:15:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في مشهد تقشعر له الأبدان، لجأ أحد الأشخاص العالقين في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية إلى "كشاف" هاتفه المحمول لطلب النجدة.
وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الإجتماعي، أحدهم وهو يلوح بإضاءة الموبايل من قلب المبنى المشتعل بالنيران.
فيما سمع صوت أحد المتواجدين خارج المبنى وهو يشير إلى الرجل الذي كان يقف على شرفة مبنى مديرية أمن الإسماعيلية التي غطاها الدخان الأسود.

لبنان 24

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