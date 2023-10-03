النعيمات وشريم وحزب الاتحاد الوطني في ضيافة الديوان الملكي العامر لحل قضية المتعثرين

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - رُفعت رسالة المتعثرين إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال وساطة مجموعة من الشخصيات المرموقة، ومن أبرز هؤلاء: الأستاذ الدكتور اسامة النعيمات الذي شغل منصب عميد كلية الحقوق بجامعة فيلادلفيا في السابق، وسعادة النائب ميادة شريم العضو في مجلس النواب، وحزب الاتحاد الوطني الأردني ممثلاً بسعادة الدكتور رامي شاهين امين عام اللحزب، وسعادة الدكتور عبد العزيز صدقة الذي يرأس لجنة المخاطر والاقتصاد، والمحامي طارق أبوالراغب. ومن المتعثرين كانت الفاضلة فاديا السيلاوي والسيد طلال المصاروه.
يأتي هذا اللقاء في إطار سعي الوفد لتسليط الضوء على مشكلات المتعثرين والبحث عن حلول عاجلة وفعالة لهم. وقد استعرض الوفد خلال اللقاء المطالب الرئيسية والتحديات التي يواجهها المتعثرين، مبديًا استعدادهم للتعاون مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول جذرية تساهم في تحقيق العدالة والتوازن.
وفي ختام اللقاء، أعرب المحامي طارق ابو الراغب عن شكره وتقديره لرئيس الديوان الملكي العامر ولكل من رافقه في هذه الزيارة، مؤكدًا على أهمية توحيد الجهود والعمل الجماعي لتحقيق مصلحة المتعثرين وتحسين ظروفهم المعيشية. وأضاف أن الوفد يتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن تكون هذه الزيارة خطوة حاسمة نحو تحقيق تلك المطالب والأهداف.
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