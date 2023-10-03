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النعيمات وشريم وحزب الاتحاد الوطني في ضيافة الديوان الملكي العامر لحل قضية المتعثرين

10/3/2023 8:12:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رُفعت رسالة المتعثرين إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال وساطة مجموعة من الشخصيات المرموقة، ومن أبرز هؤلاء: الأستاذ الدكتور اسامة النعيمات الذي شغل منصب عميد كلية الحقوق بجامعة فيلادلفيا في السابق، وسعادة النائب ميادة شريم العضو في مجلس النواب، وحزب الاتحاد الوطني الأردني ممثلاً بسعادة الدكتور رامي شاهين امين عام اللحزب، وسعادة الدكتور عبد العزيز صدقة الذي يرأس لجنة المخاطر والاقتصاد، والمحامي طارق أبوالراغب. ومن المتعثرين كانت الفاضلة فاديا السيلاوي والسيد طلال المصاروه.
يأتي هذا اللقاء في إطار سعي الوفد لتسليط الضوء على مشكلات المتعثرين والبحث عن حلول عاجلة وفعالة لهم. وقد استعرض الوفد خلال اللقاء المطالب الرئيسية والتحديات التي يواجهها المتعثرين، مبديًا استعدادهم للتعاون مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول جذرية تساهم في تحقيق العدالة والتوازن.
وفي ختام اللقاء، أعرب المحامي طارق ابو الراغب عن شكره وتقديره لرئيس الديوان الملكي العامر ولكل من رافقه في هذه الزيارة، مؤكدًا على أهمية توحيد الجهود والعمل الجماعي لتحقيق مصلحة المتعثرين وتحسين ظروفهم المعيشية. وأضاف أن الوفد يتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن تكون هذه الزيارة خطوة حاسمة نحو تحقيق تلك المطالب والأهداف.

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