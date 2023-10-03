MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ألم البطن حول السرة مشكلة شائعة تحدث نتيجة الكثير من الأمراض التي تؤثر على الجهاز الهضمي، ويعتمد التشخيص على الفحص ومعرفة الأعراض الأخرى المصاحبة.



أسباب ألم البطن حول السرة



1 - عسر الهضم

عسر الهضم سبب شائع لألم البطن حول السرة، ويوصف الألم عادةً بأنه حارق أو مؤلم، ويقع بشكل رئيسي بين عظمة الصدر والسرة.



2- الشعور بالتوتر.

تناول بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

3- الإمساك

يشخص الإمساك عندما تحدث حركات الأمعاء أقل من مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. يمكن أن يسبب الإمساك ألمًا مفاجئًا وحادًا في كثير من الأحيان في منطقة السرة وكذلك أسفل البطن.



4- الفتق

يحدث الفتق عندما ينتفخ جزء من الأمعاء الداخلية بسبب ضعف في العضلات أو الأنسجة التي تحتوي عليها،و يحدث بالقرب من زر البطن أو بجوارها بالفتق السري.



يمكن أن يسبب الفتق السري نتوءًا أو انتفاخًا حول السرة.مما يسبب الألم أو الضغط يمتد من السرة إلى أسفل البطن. يمكن أن يكون الألم حادًا بشكل خاص عند السعال أو العطس أو ممارسة الرياضة أو التمدد.



5- مرض كرون

مرض كرون هو مرض التهابي مزمن يؤثر على الجهاز الهضمي، بما في ذلك المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة. يمكن أن يسبب مرض كرون تشنجات في البطن وألمًا يتراوح من خفيف إلى شديد، وغالبًا ما يكون حول منتصف البطن إلى أسفله، وتشمل الأعراض الأخرى الإسهال، والإمساك، والقيء، والدم في البراز، وفقدان الوزن، والتعب.



6- التهاب الزائدة الدودية

التهاب الزائدة الدودية هو التهاب في الزائدة الدودية، عندما تلتهب تنتفخ وتمتلئ بسائل سميك معدي يسمى القيح.

في التهاب الزائدة الدودية، يكون الألم خفيفًا بشكل عام عندما يبدأ حول زر البطن. سينتقل الألم بعد ذلك إلى الجزء السفلي الأيمن من البطن ويصبح شديدًا بشكل متزايد. تشمل الأعراض الأخرى الحمى وعسر الهضم والغثيان والغازات والقيء والإمساك أو الإسهال وفقدان الشهية.



7- التهاب المسالك البولية

يمكن أن تؤثر التهابات المسالك البولية على أي جزء من الجهاز البولي.عادةً ما تسبب عدوى المسالك البولية السفلية التي تشمل المثانة والإحليل ألمًا في أسفل البطن والحوض.



8- التهاب المعدة والأمعاء

قد يحدث التهاب المعدة والأمعاء بسبب فيروس مثل النوروفيروس أو بكتيريا مثل الإشريكية القولونية أو السالمونيلا الموجودة في الأطعمة الملوثة وغير المطبوخة جيدًا.

يمكن أن يسبب التهاب المعدة والأمعاء آلامًا في البطن وتشنجات تأتي على شكل موجات، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالغثيان والقيء والإسهال الشديد. غالبًا ما يكون الألم أكثر شدة في منتصف وأسفل البطن، بما في ذلك منطقة السرة.



9- حصوات المرارة

حصوات المرارة عبارة عن كتل متبلورة من الكالسيوم يمكنها سد قنوات المرارة، وتقع المرارة بجوار الكبد وبجوار الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة.

يمكن الشعور بألم الحصوة في الجزء الأوسط حول السرة إلى العلوي الأيمن من البطن. غالبًا ما يكون الألم حادًا وطعنًا ويمكن أن يستمر من دقائق إلى ساعات، وقد ينتشر الألم أيضًا إلى الظهر أو الكتف الأيمن، مع الغثيان والقيء.

الكونسلتو

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة