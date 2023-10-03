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الملك: ضرورة تكثيف العمل على توعية موظفي القطاع العام بمبادئ النزاهة والحوكمة

10/3/2023 8:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2022.
وأكد جلالته خلال تسلمه التقرير من رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي ضرورة تكثيف العمل على توعية موظفي القطاع العام بمختلف درجاتهم بمبادئ النزاهة والحوكمة.
ودعا جلالة الملك إلى الاستمرار في تطوير عمل هيئة النزاهة ورفع كفاءة كوادرها، والمضي في التحول الإلكتروني لتسهيل أعمالها.

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