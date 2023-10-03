الحكومة الألمانية تعد اتفاقيات للهجرة مع 6 دول

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن الحكومة تعمل على إبرام اتفاقيات للهجرة مع 6 دول على الأقل لتسهيل طرد المهاجرين غير الشرعيين.
وذكرت الوزارة أسماء هذه الدول: "جورجيا ومولدوفا وكينيا وكولومبيا وأوزبكستان وقرغيزستان". ثم تابعت الوزارة أن الاتفاقيات ستعمل على تبسيط إجراءات إعادة طالبي اللجوء، ممن حرموا من ذلك في ألمانيا إلى بلدانهم الأصلية.
وكانت ألمانيا في الأسابيع الأخيرة قد ناقشت بنشاط إمكانية الحد من تدفقات الهجرة، حيث قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزير، الأسبوع الماضي، إن ألمانيا تعزز الضوابط على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك لمكافحة تهريب المهاجرين إلى أراضيها.
RT
MENAFN03102023000208011052ID1107179526
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.