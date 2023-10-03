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الحكومة الألمانية تعد اتفاقيات للهجرة مع 6 دول

10/3/2023 8:12:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن الحكومة تعمل على إبرام اتفاقيات للهجرة مع 6 دول على الأقل لتسهيل طرد المهاجرين غير الشرعيين.
وذكرت الوزارة أسماء هذه الدول: "جورجيا ومولدوفا وكينيا وكولومبيا وأوزبكستان وقرغيزستان". ثم تابعت الوزارة أن الاتفاقيات ستعمل على تبسيط إجراءات إعادة طالبي اللجوء، ممن حرموا من ذلك في ألمانيا إلى بلدانهم الأصلية.


وكانت ألمانيا في الأسابيع الأخيرة قد ناقشت بنشاط إمكانية الحد من تدفقات الهجرة، حيث قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزير، الأسبوع الماضي، إن ألمانيا تعزز الضوابط على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك لمكافحة تهريب المهاجرين إلى أراضيها.

RT

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