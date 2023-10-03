لمدمني استخدام الهواتف في المرحاض.. مشاكل صحية خطيرة تواجههم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نصح أخصائي في أمراض الجهاز الهضمي الناس بعدم استخدام الهاتف، خلال تواجدهم في المرحاض، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب.

وقال الطبيب سوراب سيثي، في مقطع فيديو نشره على حسابه في "تيك توك":

تصفح الهاتف أثناء قضاء الحاجة في المرحاض يمكن أن تكون له في الواقع بعض العواقب الصحية الخطيرة.

أولا، يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى الجلوس لفترات طويلة على المرحاض، مما قد يسبب الضغط على بعض مناطق الجسم.

هذا الأمر يمكن أن يقود إلى مشاكل عديدة، مثل البواسير والشق الشرجي.

المشكلة الأخرى هي أن هذه العادة يمكن أن تكون أرضا خصبة للبكتيريا.

لقد وجدت الدراسات أن الهاتف الذكي هو أكثر قذارة من مقعد المرحاض العام، لذا حاول تجنب استخدامه في المرحاض.



وفي حال كنت مضطرا لذلك، فعلى الأقل استخدم منديلا مطهرا لتنظيف هاتفك بعد الانتهاء من حاجتك.

لبنان 24

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