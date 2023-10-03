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مكافحة الفساد : نعمل على تعزيز ثقة المواطنين بأجهزة الدولة

10/3/2023 8:12:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، أن مجلس الهيئة ساهم خلال الأعوام 2019-2022 في استرداد ما مجموعه 517 مليون دينار.
وتطرق حجازي خلال تسليمه التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2022 الى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، إلى عملية التحول الإلكتروني في الهيئة من خلال استحداث مختبر رقمي وأنظمة ربط إلكتروني وإدارة القضايا والتسويات، مبينا أن الهيئة تعمل على تحفيز موظفي الدولة على اتخاذ القرارات السليمة وعدم التردد لأن الهيئة تميز بين الخطأ باتخاذ القرار وبين جريمة الفساد.
وأشار حجازي إلى أن مجلس الهيئة يعمل على تعزيز ثقة المواطنين بأجهزة الدولة من خلال تفعيل منظومة النزاهة الوطنية المستندة إلى معاييرها الخمسة وهي: سيادة القانون، المساءلة والمحاسبة، الشفافية، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة.
وبيّن أن الهيئة تركز على الدور التوعوي من خلال عقد دورات وورش تدريبية لموظفي القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، كما أنها أطلقت هذا العام نتائج مؤشر النزاهة الوطني الذي شمل مئة مؤسسة ووزارة وهيئة رسمية مختارة تم قياس مدى التزامها بمعايير النزاهة الوطنية.
ولفت إلى أن هذه الجهات المختارة بدأت بمراجعة الهيئة للعمل على تصويب مواطن القصور لديها وتلافي الخلل في مؤشر النزاهة لعام 2024.

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