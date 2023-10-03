مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- اقتحم مستوطنون مسلحون، اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا البلدة القديمة بحماية جنود الاحتلال، ونظموا مسيرة استفزازية انطلقت من محيط الحرم الإبراهيمي وصولا الى مدرسة أسامة بن المنقذ التي حوّلها الاحتلال الى معهد ديني لتخريج الحاخامات وأطلق عليها اسم مستوطنة "بيت رومانو".
وجاب المستوطنون شوارع وأزقة البلدة القديمة احتفالا بأعيادهم اليهودية، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب أبرزها "الموت للعرب"، كما عرقلت قوات الاحتلال مرور المواطنين في البلدة القديمة، ومنعتهم من الوصول الى منازلهم، وأغلقت عددا من الطرق المؤدية للبلدة.
MENAFN03102023000205011050ID1107179523
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.