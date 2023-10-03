مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة في الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- اقتحم مستوطنون مسلحون، اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا البلدة القديمة بحماية جنود الاحتلال، ونظموا مسيرة استفزازية انطلقت من محيط الحرم الإبراهيمي وصولا الى مدرسة أسامة بن المنقذ التي حوّلها الاحتلال الى معهد ديني لتخريج الحاخامات وأطلق عليها اسم مستوطنة "بيت رومانو".

وجاب المستوطنون شوارع وأزقة البلدة القديمة احتفالا بأعيادهم اليهودية، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب أبرزها "الموت للعرب"، كما عرقلت قوات الاحتلال مرور المواطنين في البلدة القديمة، ومنعتهم من الوصول الى منازلهم، وأغلقت عددا من الطرق المؤدية للبلدة.