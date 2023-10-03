المؤتمر الثامن للتحالف الأوروبي يشيد بالصمود والنضال البطولي للحركة الأسيرة

MENAFN - Palestine News Network ) مدريد/PNN-أكد المؤتمر الثامن للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في بيانه الختامي، ضرورة تضافر الجهود الفلسطينية والعربية والدولية كافة وحشدها، من أجل نشر الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين وفضحها وإدانتها، وخاصة النساء والأطفال والمعتقلين الإداريين، والعمل على تكثيف الجهود على الصعيد الدولي، لوقف معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال بالتنسيق والتعاون مع الهيئات المعنية بشؤون الأسرى في الوطن، وكل الهيئات الدولية الحقوقية المختصة.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر، إلى تدويل قضية الأسرى والإسراع في إحالة الجرائم المرتكبة بحقهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى القضاء الجنائي الدولي، حتى لا تبقى إسرائيل كسلطة محتلة فوق القانون الدولي وتستطيع الإفلات من العقاب. كما رفع درجة التعاون مع المؤسسات الحقوقية الدولية لتحقيق هذه الأهداف. إلى جانب ذلك تفعيل لجان التحالف القانونية والطبية والإعلامية والسياسية، ومتابعة الجهود التي قام بها التحالف الأوروبي في المحكمة الجنائية الدولية سابقا حول انتهاكات حكومة الاحتلال للقوانين الدولية، والاستفادة من المنصة الإلكترونية التي أنشأتها المحكمة الجنائية الدولية، لتلقي الشكاوى من ضحايا الاحتلال، وخاصة من الأسرى وذويهم. ومطالبة المحكمة من خلالها بالبدء بالتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.





وقرر المؤتمر، بالتنسيق مع مؤسسات الوطن، التوجه إلى النقابات والمؤسسات الأوروبية الطبية، وإلى الصليب الأحمر الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، لمتابعة ملفات الأسرى المرضى، والعمل على تشكيل وفود طبية دولية للاطلاع على أوضاعهم الصحية داخل سجون الاحتلال، إلى جانب تسليط الضوء على معاناتهم والضغط لتوفير العلاج الطبي الملائم لهم، لإنقاذهم من خطر الموت الذي يهدد حياتهم، وتنظيم العديد من الحملات الوطنية والعربية والدولية للوصول إلى هذه الأهداف.

وأدان البيان الختامي للمؤتمر، سياسة الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال الأطفال الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم التي كفلتها لهم كل القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، لا سيما الطفل الأسير أحمد مناصرة الذي يتعرض للعزل الانفرادي والإهمال الطبي والتعذيب، والعمل على رفع وتيرة التنسيق بين المؤسسات الحقوقية الدولية لتصعيد حملة التضامن معهم حتى نيلهم حريتهم.

وأكد البيان، مواصلة الحملة الدولية الي أطلقها التحالف الأوروبي لمناصرة الأسرى، بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية والعربية ذات الصلة، لدعم نضالات المعتقلين الإداريين، ومقاطعة محاكم الاحتلال، والمطالبة بوقف سياسة الاعتقال الإداري وإلغائها، والإفراج عن المعتقلين الإداريين، وحث كل الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، على عقد مؤتمر دولي لتطبيق الاتفاقيتين الثالثة والرابعة لعام 1949، وإجبار سلطات الاحتلال على تطبيقهما على الأسرى في سجون الاحتلال، والعمل على إلغاء القوانين العنصرية الإسرائيلية بحق الأسرى التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والعمل على عقد مؤتمر شعبي في إحدى العواصم الأوروبية، تشارك فيه الجاليات الفلسطينية، وحركات التضامن الأوروبية مع نضال الشعب الفلسطيني، لدعم نضالات الأسرى والمعتقلين وحقوقهم العادلة والمشروعة في الحرية والكرامة الإنسانية.





وقرر المؤتمر الثامن للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، في بيانه، إطلاق حملة دولية بمشاركة مؤسسات الوطن لإدانة سياسة الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء الأسرى، باعتبارها جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، والعمل على الإفراج عن الجثامين، سواء جثامين الأسرى، وجثامين الشهداء المحتجزين في ثلاجات الموتى ومقابر الأرقام، ووقف معاناة ذويهم.

ودعا إلى تطوير الجهد الإعلامي للتحالف، والتنسيق المشترك مع الهيئات المعنية بشؤون الأسرى داخل الوطن، عبر اللجان الإعلامية المشتركة، لفضح جرائم الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين وإدانتها، والعمل على توثيق جرائم الاحتلال بحق الأسرى، وإنتاج الأفلام القصيرة والصور، ونشر المواد الإعلامية عبر الذكاء الاصطناعي، لشرح معاناة الأسرى للرأي العام الأوروبي والدولي، وإيصال هذه الوثائق إلى الحكومات والسفارات والمسؤولين في أوروبا وبلدان العالم الأخرى.

وثمن المؤتمر، الإنتاج الفكري والثقافي والأدبي للأسرى والأسيرات، ونشر إصداراتهم، وتقدير كل المبادرات المبذولة وتثمينها وتشجيعها، لدعم الجهود الإبداعية للأسرى، وترجمة إبداعاتهم إلى لغات أخرى.

وناقش المؤتمرون، في ختام المؤتمر، الوضع الداخلي للتحالف، إذ تم التأكيد على الالتزام بالوضع القانوني للتحالف كجمعية أوروبية مسجلة لدى المحاكم والدوائر المالية الأوروبية، وعلى تنشيط لجان التنسيق بين الدول المختلفة وتوسيعها، لتتسع للكل الفلسطيني والعربي وللمتضامنين الأجانب، والعمل على اتساع انتشارها لتصل إلى دول وقارات أخرى، والعمل على مأسسة عمل التحالف وتنظيمه.





وقرر المؤتمر تشكيل لجنة تضامن دولية تضم المؤسسات والجمعيات والأحزاب والبرلمانيين والمتضامنين الأوروبيين، لتنظيم حملة تدويل قضية الأسرى وتصعيدها، وإشراكهم الفعلي في عمل التحالف. ولإنجاح هذا التوجه، قرر التحالف تنظيم ورشة عمل في شهر شباط في بروكسل، للبدء بتطوير عمل التحالف وتنظيم أطره ولجانه المنبثقة عنه ومأسستها.





وكان التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، قد عقد مؤتمره الثامن في العاصمة الإسبانية مدريد في الثلاثين من الشهر المنصرم واستمر ليومين، وذلك تحت شعار الوقف الفوري للإهمال الطبي المتعمد واسترداد جثامين الشهداء.

وشهد المؤتمر حضورا أوروبيا ودوليا واسعا ومتميزا، بمشاركة نخبة من البرلمانيين والمحامين والحقوقيين وممثلي الأحزاب وحركات التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وعلى رأسهم عضو البرلمان البريطاني السابق والرئيس الفخري للتحالف كريس وليامزن، ورئيس لجنة تنسيق التحالف في إسبانيا رامون كازانوفا، وسفير نيكارغوا في إسبانيا، وبمشاركة سفير دولة فلسطين في إسبانيا حسني عبد الواحد، ووفد هام من الحقوقيين والنشطاء من أبناء شعبنا في أراضي عام 48، ووفد عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين برئاسة الوزير قدورة فارس، ونادي الأسير، والهيئة العليا لشؤون الأسرى والمحررين، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، ووفد عن الإعلام الرسمي الفلسطيني برئاسة الوزير أحمد عساف، ورئيس المكتبة الوطنية الوزير عيسى قراقع، والمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى، وعدد من الأسرى والمحررين وذويهم، ورئيس الاتحاد الفلسطيني في أميركا اللاتينية ريكاردو محرز، وعدد من الحقوقيين في الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية وغيرها من دول العالم.



