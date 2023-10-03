قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابا من مكان عمله في طولكرم

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابا من مكان عمله في طولكرم
التاريخ
10/3/2023 8:11:40 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- اختطفت قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من مخيم نور شمس، من مكان عمله في مدينة طولكرم.
وذكرت مراسلة الوكالة الرسمية، أن قوات خاصة، كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، اقتحمت محلا لبيع أجهزة الهواتف الخلوية في الحي الغربي للمدينة، واختطفت الشاب محمد خالد مرزوق الذي يعمل هناك.
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