قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابا من مكان عمله في طولكرم

وذكرت مراسلة الوكالة الرسمية، أن قوات خاصة، كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، اقتحمت محلا لبيع أجهزة الهواتف الخلوية في الحي الغربي للمدينة، واختطفت الشاب محمد خالد مرزوق الذي يعمل هناك.

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