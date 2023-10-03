فلسطين تشارك في المؤتمر السنوي للهيئة الدولية لضامني الودائع

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-شاركت المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، في المؤتمر السنوي للهيئة الدولية لضامني الودائع في دورته الثانية والعشرين، والذي عقد في مدينة بوسطن الأميركية، في الفترة 25 – 29 أيلول.

ويعتبر المؤتمر مناسبة مهمة لمؤسسات ضمان الودائع حول العالم للتعرف على أحدث التطورات والممارسات المتعلقة بأنظمة ضمان الودائع، وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون المستقبلي.

ومثّل المؤسسة الفلسطينية مديرها العام لؤي حواش، وقد ضم المؤتمر خبراء وممثلين عن مؤسسات ضمان الودائع من مختلف دول العالم.

وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مشاركتها في المؤتمر جزء من استراتيجيتها المستمرة في تطوير أدائها وخبراتها فيما يخص ضمان الودائع، والعمل على تعزيز الوعي المصرفي وتعزيز ثقة المودعين في النظام المصرفي الفلسطيني، مؤكدة التزامها القوي بحماية وتعويض المودعين والمساهمة في تعزيز الاستقرار المصرفي والمالي في فلسطين.

وتم خلال المؤتمر الاطلاع على تجارب بعض الدول وأثر انهيار بعض البنوك في الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى، وانعكاس ذلك على سلوك المودعين وحجم الودائع في القطاع المصرفي، ودراسة ردود أفعال المودعين تجاه الأزمة المصرفية خلال وبعد انهيار البنوك، إضافة إلى الاطلاع على كيفية تعامل الجهات الرقابية مع الأزمة والإجراءات التي تم اتخاذها تبعا لذلك.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، عقد اجتماع للجنة الإقليمية المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة حواش باعتباره نائباً لرئيس اللجنة، والتي من أهم أعمالها دراسة الوضع الإقليمي في المنطقة وبحث أهم المستجدات والتطورات التي تواجه تلك المؤسسات وتعزيز العمل والتعاون المشترك فيما بين مؤسسات ضمان الودائع في المنطقة.

وقال حواش إن المؤسسة تتطلع إلى تطبيق المعرفة والخبرات المكتسبة من هذا المؤتمر لتعزيز قدراتها، وتحقيق رسالتها في تعزيز ثقة المودعين بالقطاع المصرفي والمساهمة بتوفير بيئة مصرفية آمنة ومستدامة للمودعين في فلسطين.