تنصيب الدكتور حسين شنك رئيساً لجامعة خضوري بطولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN-أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بتنسيب من مجلس الوزراء، مرسوماً رئاسياً يقضي بتنصيب الأستاذ الدكتور حسين شنك رئيساً لجامعة فلسطين التقنية - خضوري، ليكون الرئيس الرابع للجامعة بعد أن تم اعتمادها جامعة حكومية تقنية عام 2007، وتأسست كمدرسة ومعهد زراعي عام 1930.

ويحمل شنك، درجة الأستاذية في الفيزياء، وقام مؤخراً بأعمال رئاسة الجامعة، وقد تدرج في عمله الأكاديمي والإداري في مسيرته العلمية والعملية في الجامعة، عبر توليه وتكليفه بالعديد من المناصب والمسؤوليات الأكاديمية والإدارية ومنها: منصب النائب الأكاديمي، وتأسيس عمادة كلية الدراسات العليا، وعميد كلية الدراسات العليا وعمادة شؤون الطلبة، وعمادة كلية العلوم والآداب، بالإضافة إلى عمله أستاذاً زائراً وباحثاً لأبحاث ما بعد الدكتوراة (Post-Doc) ومديراً لعدد من المشاريع لأكثر من 6 سنوات في العديد من الجامعات الألمانية.



وتولى شنك (53 عاما)، من بلدة تعنك شمال غرب جنين، الحاصل على العديد من الجوائز البحثية، رئاسة وتنظيم العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والدولية من بينها: مؤتمر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومؤتمر الفيزياء الدولي، والمؤتمر الأول لأبحاث طلبة الدراسات العليا، بالإضافة إلى نشره لأكثر من 45 بحثاً في مجلات علمية عالمية مرموقة محكّمة وذات معامل تأثير، علاوة على مشاركته في تحكيم والإشراف على العديد من المجلات العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراة.



وشكر شنك الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ورئيس مجلس أمناء الجامعة مالك ملحم، على الثقة التي منحوه إياها، معرباً عن أمله في أن يمضي قدماً في تحقيق رؤية القيادة السياسية في النهوض بالجامعة، والوصول بها نحو العالمية، والمساهمة بفاعلية في بناء منظومة تعليم وطنية تسهم في تحسين واقع التعليم العالي في فلسطين، بما يتماشى مع متطلبات عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي.