نوبل للفيزياء: 3 علماء يفوزون بالجائزة لأبحاثهم حول ديناميكيا الإلكترون بالمادة

MENAFN - Palestine News Network ) اوروبا/PNN-فاز الفرنسي، بيار أغوستيني، والمجري النمساوي، فيرينس كراوس، والفرنسية السويدية، آن لويلييه، الثلاثاء بجائزة نوبل للفيزياء لأبحاثهم المتعلقة بأدوات لاستكشاف الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات.

وقالت لجنة التحكيم إن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة تقديرا "لطرقهم التجريبية التي تولّد ومضات ضوئية بأتوثانية (جزء من مليار المليار من الثانية) لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة".

وأوضح أعضاء اللجنة أن "الأتوثانية قصيرة جدا لدرجة أنّ ثمّة عددا منها في كل ثانية يوازي عدد الثواني التي مرت منذ نشأة الكون".

ولفتت اللجنة إلى أن الباحثين الثلاثة "أثبتوا طريقة لإنشاء ومضات قصيرة للغاية من الضوء يمكن استخدامها لقياس العمليات السريعة التي تتحرك فيها الإلكترونات أو تُغير الطاقة".

وأشارت إلى أن "مساهمات الفائزين مكّنت من التحقيق في عمليات كانت سريعة للغاية وكان من المستحيل متابعتها في السابق".

وأغوستيني هو أستاذ بجامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة، بينما يشغل كراوس منصب مدير في معهد "ماكس بلانك" في ألمانيا.

أما لويلييه، وهي خامس امرأة تفوز بجائزة نوبل الفيزياء منذ عام 1901، وتعمل أستاذة في جامعة "لوند" في السويد.

وقالت لويلييه للصحافيين إنها كانت تعطي حصة تدريس جامعية عندما تلقت مكالمة هاتفية من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وكان "من الصعب" عليها إنهاء الحصة.

وأضافت "أنا متأثرة للغاية... ليس هناك الكثير من النساء اللواتي يحصلن على هذه الجائزة، لذا فهي مميزة للغاية".

في العام الماضي، فاز آلان أسبيه من فرنسا، وجون كلاوسر من الولايات المتحدة، وأنتون زيلينغر من النمسا بجائزة نوبل للفيزياء، لأبحاثهم في مجال التشابك الكمي، وهو مفهوم رفضه ألبرت أينشتاين في الماضي وشكك في جدواه العلمية.

وسيتقاسم الثلاثي مكافأة مالية تبلغ 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار)، وسيتسلمون الجائزة من الملك كارل السادس عشر غوستاف في حفل يقام في ستوكهولم في 10 كانون الأول/ديسمبر، في يوم ذكرى وفاة العالم ألفريد نوبل الذي أنشأ الجوائز من خلال وصيته الأخيرة في آواخر القرن التاسع عشر.

وبعد الفيزياء، تُوزّع جائزة نوبل للكيمياء الأربعاء، بينما سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزتي الآداب والسلام اللتين تحظيان بمتابعة كبيرة يومي الخميس والجمعة على التوالي.

أما جائزة الاقتصاد، التي أنشئت عام 1968، وهي جائزة نوبل الوحيدة التي لم تشملها الوصية التي وضعها نوبل عام 1895، فتختتم موسم نوبل لعام 2023 الإثنين.