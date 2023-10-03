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رونالدو يُوقع أول أهدافه في دوري أبطال آسيا

10/3/2023 8:11:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) آسيا/PNN-سجل كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، أول أهدافه في بطولة دوري أبطال آسيا خلال مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.

وأحرز رونالدو هدف التعادل للنصر 1-1 بتسديدة متقنة في الدقيقة 66 من عمر المباراة، مدونا أول أهدافه في المسابقة القارية.

وأضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفين آخرين للنصر في الدقيقتين 72، و77، ليساهم في فوزه بنتيجة 3-1.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، تغلب برسيبوليس الإيراني على مضيفه الدحيل القطري بهدف دون رد.

وعزز النصر موقعه في صدارة المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، يليه برسيبوليس بثلاث نقاط، ثم الدحيل واستقلال دوشنبه برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

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