أسهم أوروبا تواصل الهبوط

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - واصلت الأسهم الأوروبية الخسائر، اليوم الثلاثاء، وسط ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والسلع الأولية، فيما أثرت توقعات متشائمة من قطاع الوساطة المالية على شركات بيع الأزياء بالتجزئة.
وأدت بيانات اقتصادية قوية، الى جانب إقرار الكونغرس الأميركي لمشروع قانون للتمويل من أجل تجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية، إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في 11 شهرا، وكذلك عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لذروة جديدة لم تشهدها منذ سنوات.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % ، ليحوم حول أدنى مستوى في 6 أشهر الذي لامسه في الجلسة السابقة. سكاي نيوز
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