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أسهم أوروبا تواصل الهبوط

10/3/2023 8:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت الأسهم الأوروبية الخسائر، اليوم الثلاثاء، وسط ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والسلع الأولية، فيما أثرت توقعات متشائمة من قطاع الوساطة المالية على شركات بيع الأزياء بالتجزئة.


وأدت بيانات اقتصادية قوية، الى جانب إقرار الكونغرس الأميركي لمشروع قانون للتمويل من أجل تجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية، إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في 11 شهرا، وكذلك عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لذروة جديدة لم تشهدها منذ سنوات.


وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % ، ليحوم حول أدنى مستوى في 6 أشهر الذي لامسه في الجلسة السابقة. سكاي نيوز

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