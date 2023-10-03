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أوبك: توقع ارتفاع الطلب على الطاقة 25% مع حلول عام 2045

10/3/2023 8:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع أمين عام "منظمة أوبك" هيثم الغيص، اليوم الثلاثاء، نمو الطلب على الطاقة خلال الـ 12 عاماً القادمة، بنسبة 25% مقارنة مع المستويات الحالية.


وأكد الغيص على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023" أن من المتوقع ارتفاع عدد سكان العالم بحوالي 1.6 مليار نسمة حتى عام 2045، وتضاعف الاقتصاد العالمي، وهو ما يعني أن العالم سيحتاج لمزيد من الطاقة.


وأضاف: "لن يستطيع مصدر واحد من الطاقة تغذية متطلبات العالم مع الطفرة الاقتصادية المتوقعة ومستويات النمو السكاني ولذلك ندعم الاستثمار في الصناعة النفطية كما ندعم تعزيز دور التكنولوجيا في وضع أساليب واضحة لخفض الانبعاثات باعتباره الطريق للمستقبل". وكالات


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