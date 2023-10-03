أوبك: توقع ارتفاع الطلب على الطاقة 25% مع حلول عام 2045

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - توقع أمين عام "منظمة أوبك" هيثم الغيص، اليوم الثلاثاء، نمو الطلب على الطاقة خلال الـ 12 عاماً القادمة، بنسبة 25% مقارنة مع المستويات الحالية.
وأكد الغيص على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023" أن من المتوقع ارتفاع عدد سكان العالم بحوالي 1.6 مليار نسمة حتى عام 2045، وتضاعف الاقتصاد العالمي، وهو ما يعني أن العالم سيحتاج لمزيد من الطاقة.
وأضاف: "لن يستطيع مصدر واحد من الطاقة تغذية متطلبات العالم مع الطفرة الاقتصادية المتوقعة ومستويات النمو السكاني ولذلك ندعم الاستثمار في الصناعة النفطية كما ندعم تعزيز دور التكنولوجيا في وضع أساليب واضحة لخفض الانبعاثات باعتباره الطريق للمستقبل". وكالات
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