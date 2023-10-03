الهند تواصل سحب البساط من الصين .. «غوغل» تصنع حواسيبها في نيودلهي

تواصل الهند سحب البساط من الصين، حيث تعتزم «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت» تصنيع حواسيب «كروم بوك» في الهند، لتصبح بذلك أحدث شركات التكنولوجيا العالمية التي تتوسع في مجال التجميع في السوق المتنامية الرئيسية.

ستتعاون «غوغل» مع «إتش بي» لصنع الحواسيب المحمولة في الهند، بحسب تغريدة نشرها الرئيس التنفيذي لشركة «ألفابت»، سوندار بيتشاي، يوم الاثنين على موقع «X» («تويتر» سابقاً).

من شأن هذه الخطوة أن تساعد الشركة على زيادة المعروض في الهند، وتعزيز قدرتها على التنافس مع الحواسيب التي تعمل بنظام تشغيل «ويندوز»، مثل تلك التي تنتجها شركات «ديل تكنولوجيز» و«أسوس تك كمبيوتر»، كما أنها تعد انتصاراً آخر حققته خطة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، المرصود لها مليارا دولار، لتحفيز شركات التكنولوجيا العملاقة على اتخاذ الهند قاعدة لتصنيع منتجاتها.

تعزز الهند البالغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة قطاع تصنيع الإلكترونيات لديها، فيما تسعى الشركات إلى تنويع مصادر إنتاجها بعيداً عن الصين، وسط تفاقم التوترات بين واشنطن وبكين.

سيساعد التصنيع المحلي «غوغل» على المحافظة على معروض ثابت من منتجاتها في الهند، وتجنب أي قيود يحتمل فرضها على الواردات. عادة ما تباع حواسيب «كروم بوك» بتخفيضات كبيرة، وتتسم بهامش ربحها الضئيل، ما يجعلها أكثر حساسية لأي إجراءات جمركية.

تخفف نيودلهي القيود التي فرضتها على واردات الحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة تكنولوجيا المعلومات الأخرى، ما يعطي المصنعين مزيداً من الوقت للاستعداد لفرض أي قيود محتملة، وفقاً لما كشفته «بلومبرغ» من قبل.

وقالت «إتش بي» في بيان إن حواسيب «كروم بوك» المحمولة ستصنع في منشأة تابعة لشركة «فليكس» قرب شيناي، جنوبي الهند، حيث تنتج الشركة حواسيبها المحمولة وأجهزتها المكتبية منذ 2020. ويتوقع أن تكون «غوغل» قد بدأت الاثنين تصنيع الحواسيب في الهند، وهدفها الرئيسي هو قطاع التعليم.