ضعف محصول الكاكاو في أفريقيا يهدد برفع أسعار الشوكولاته عالمياً

تتجه الشوكولاته لأن تصبح أكثر تكلفة إذا لم يحقق محصول الكاكاو الجديد في غرب أفريقيا الإنتاجية المرجوة منه.

وارتفعت أسعار الكاكاو بنحو 47% خلال العام الماضي بسبب مخاوف من أن يؤدي سوء الأحوال الجوية وأمراض المحاصيل إلى الإضرار بالإنتاج في ساحل العاج وغانا، اللتين تسهمان بثلثي الإمدادات العالمية. وقد تؤدي ظاهرة «إل نينيو» المناخية إلى تفاقم الأمور، فيما يتوقع المحللون حدوث نقص عالمي في الإمدادات للموسم الثالث على التوالي، والذي بدأ للتوّ.

هذا يعني أن تضخم أسعار الحلويات قد يستمر حتى مع تراجع ضغوط تكلفة الغذاء على نطاق أوسع. حذّرت شركات تصنيع الشوكولاته الكبرى، مثل هيرشي وليندت أند سبرونغلي بالفعل، من احتمال حدوث زيادات أخرى في الأسعار. وثمة دلائل على أن زيادة أسعار السلع، تضر بالطلب من أوروبا إلى سوق النمو الرئيسي في آسيا.

وصلت العقود الآجلة للكاكاو في نيويورك إلى أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً في منتصف سبتمبر، لتقترب من المستوى الذي بلغته آخر مرة في عام 1979، رغم تراجعه قليلاً منذ ذلك الحين. وكان الدافع وراء هذا الارتفاع هو هطول الأمطار الغزيرة وتفشي الآفات والأمراض التي ابتليت بها المحاصيل في غرب أفريقيا.

وقال إيف كوني، العضو المنتدب لمجلس القهوة والكاكاو المنظم لهذا القطاع في ساحل العاج، إن الامتثال لقواعد تتبع الكاكاو الخاصة بالاتحاد الأوروبي، الذي يستورد 68% من حبوب الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وتهريب الإنتاج وتغير المناخ، هي التحديات التي يواجهها القطاع في المستقبل.

توقعت ساحل العاج في يوليو أن يتقلص إنتاج موسم المحاصيل الرئيسي الذي يمتد من الأول من أكتوبر وحتى مارس، بنحو الخُمس مقارنة بالعام الماضي، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر في ذلك الوقت. ولا يزال من الممكن أن تتغير الكمية بعد أن أوقف مزارعون الإمدادات من موسم الحصاد الثانوي من أبريل وحتى يونيو، تحسباً لارتفاع الأسعار في الموسم الجديد.

ورفعت ساحل العاج الأسعار التي سيحصل عليها المزارعون هذا الأسبوع بنسبة 11% إلى 1000 فرنك أفريقي (1.61 دولار) للكيلوغرام الواحد، وهو ما يقل عن زيادة قدرها 44% كان يأملها المزارعون.

ويتوقع المحللون في «رابوبنك» و«ماركس» أن ينخفض إنتاج غرب أفريقيا في موسم 2023-2024. تتوقع «ماركس» أن يبلغ العجز العالمي 279 ألف طن، أي أكثر من عجز الموسمين السابقين مجتمعين.

ينعكس شح الإمدادات في السوق على امتداد سلاسل التوريد. فقد أبطأت مصانع الكاكاو في أنحاء العالم عملية معالجة الحبوب وتحويلها إلى منتجات تُستخدم في صناعة الحلويات. قالت شركة «كارغيل» للتجارة في الآونة الأخيرة إن الأسعار المرتفعة بدأت تؤثر على زيادة الطلب في آسيا، كما أعلنت «باري كاليبو» السويسرية لتصنيع الكاكاو ومنتجات الشوكولاته في يوليو عن انخفاض المبيعات.

فيما يتعلق بالموسم الجديد في ساحل العاج، يتوقع المزارعون في منطقة دالوا جمع محصول أقل بسبب نقص القرون. ويقول سكان سان بيدرو إن الحصاد سيتأخر بعد أن غمرت الأمطار المزارع، على الرغم من أن بعض المزارعين في ساحل العاج سيجنون محاصيل أكبر بسبب الأشجار الصغيرة الأكثر مقاومة للأمراض.

قال مايكل أتشيمبونغ، الذي يشرف على أكثر من 1500 مزارع، إن ما يقرب من عُشر محصول الموسم الماضي فُقد في منطقة كواربنغ، شمال العاصمة الغانية أكرا، لأسباب على رأسها مرض القرون السوداء ونقص الكيماويات. وقال ووتريدج إن هناك خطراً من أن تقادم الأشجار يعني أن إنتاج غانا يتجه حالياً نحو الانخفاض.