«إكس» تتعاقد مع باريس هيلتون لحملات الفيديو والتسوق المباشر

عقدت باريس هيلتون شراكة مع منصة إكس، المعروفة سابقاً باسم تويتر، لإنشاء محتوى أصلي يروج لميزات التسوق المباشر والفيديو على المنصة، حسبما أفادت منافذ إخبارية متعددة.

وتعد هذه أحدث قرارات شركة الملياردير إيلون ماسك التي تحاول أن تجعل من المنصة «تطبيقاً لكل شيء»، بعد الإبلاغ عن مشكلات في إيرادات شركة التواصل الاجتماعي بحسب فوربس.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة إكس، ليندا ياكارينو، عن الشراكة مع هيلتون وشركتها الإعلامية 11:11، على المنصة يوم الاثنين، إذ نشرت تغريدة قالت فيها: «سنعمل معاً على إطلاق مبادرات جديدة تشمل مقاطع الفيديو والفيديو المباشر، والتجارة، وغير ذلك الكثير».

ويمتد عقد هيلتون مع إكس إلى عامين، خلالهما ستنشئ هيلتون بالتعاون مع المنصة أربعة «برامج لمحتوى الفيديو» سنوياً تتضمن التسوق المباشر، إلى جانب «مجموعة من العمليات الترويجية الأخرى»، حسبما صرح متحدث باسم The Verge.

وتأتي الصفقة بعد أشهر من إعلان المنصة عن بدئها في الدفع لبعض المستخدمين مقابل الإعلانات التي يتم عرضها في ردودهم - وبعد أن أوقفت أحد أقدم أشكال الإعلانات التي تتضمن إعادة توجيه المعلنين إلى عروض ترويجية أخرى - في محاولة لتحسين إيرادات الإعلانات المتضائلة للمنصة.

وتتضمن الصفقة أيضاً اتفاقية لتقاسم الإيرادات، بحيث تكون «جذابة لكلا الطرفين»، بحسب ما قاله متحدث باسم إكس لـVariety.

وتمتلك هيلتون عدداً ضخماً من المتابعين وصل إلى 16.6 مليون متابع على منصة إكس.

ومنذ استحواذ ماسك على الشركة قبل عام تقريباً، عانت إكس تراجع إيراداتها، وحاولت القيادة الجديدة إيجاد عدد من الأشياء لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك فرض رسوم مقابل الحصول على علامة التحقق.

ويطمح ماسك إلى أن تقدم منصته عدداً من الخدمات، من الدفع عبر الهاتف المحمول، وخدمات نقل الركاب، وتوصيل الطعام، والتسوق، وهو ما ستروج له هيلتون.

وتقدر فوربس ثروة ماسك بنحو 252.4 مليار دولار حتى ظهر يوم الاثنين، ما يجعله أغنى شخص في العالم.