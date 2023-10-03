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دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسجل أولى مبيعات وحدات نخلة جبل علي

10/3/2023 8:00:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أولى صفقات بيع الوحدات في مشروع نخلة جبل علي التي أطلقتها نخيل 18 سبتمبر الماضي.

وتم بيع كافة وحدات المرحلة الأولى ضمن 4 سعفات من نخلة جبل علي، والتي تتضمن فلل وقطع أراض" خلال ساعات قليل، وفي ظل هذا الإقبال غير المسبوق، طرحت شركة نخيل في 27 سبتمبر مجموعة محدودة من فلل المرحلة الثانية من وحدات نخلة جبل علي للبيع ضمن سعفتين إضافيتين.

وتضمنت أولى صفقات بيع وحدات نخلة جبل علي
التي يتم تسجيلها رسمياً صفقتي بيع، شملت تسجيل صفقة بيع قطعة أرض في السعفة N في نخلة جبل علي بقيمة 30.3 مليون درهم تبلغ مساحتها 13090 قدم مربع أي ما يعادل 2317 درهماً للقدم المربع. كما تم تسجيل صفقة بيع قطعة أرض أخرى في ذات السعفة بقيمة 19.4 مليون درهم تبلغ مساحتها 7374 قدم مربع أي ما يعادل 2641 درهماً للقدم المربع.

وتمتد نخلة جبل علي على مساحة 13.4 كيلومتراً مربعاً وتحظى بأطول شريط ساحلي بين جميع وجهات دبي، وستضم عند اكتمالها سبع جزر و16 سعفة، ما يضيف واجهة بحرية بطول 91 كيلومتراً مع ثلاث نقاط وصول إلى الجزيرة. وستحتضن جزيرة نخلة جبل علي أكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً.

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