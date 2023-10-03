ودية أولمبية بين مصر والأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة ودية بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره الأردني12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بستاد القاهرة.

ويطير الفراعنة بعدها لخوض ودية مع نظيره الأوزبكي في عقر داره، 16 من الشهر ذاته.

يأتي ذلك ضمن استعدادات مصر للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكان المنتخب الأولمبي قد بدأ برنامج إعداده للأولمبياد بمعسكر في العين السخنة، لعب خلاله وديتين، تعادل فى الأولى 1- 1 مع منتخب روسيا للمحليين، وفاز فى الثانية على منتخب روسيا الأولمبي 1 - 2.