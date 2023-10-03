ودية أولمبية بين مصر والأردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة ودية بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره الأردني
12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بستاد القاهرة.
ويطير الفراعنة بعدها لخوض ودية مع نظيره الأوزبكي في عقر داره، 16 من الشهر ذاته.
يأتي ذلك ضمن استعدادات مصر للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وكان المنتخب الأولمبي قد بدأ برنامج إعداده للأولمبياد بمعسكر في العين السخنة، لعب خلاله وديتين، تعادل فى الأولى 1- 1 مع منتخب روسيا للمحليين، وفاز فى الثانية على منتخب روسيا الأولمبي 1 - 2.
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