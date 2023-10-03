كوب من الشاي يومياً يقلل خطر الإصابة بالسكري

MENAFN - Khaberni) خبرني - أظهرت دراسة حديثة أن شرب الشاي يومياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بمقدار النصف.



ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يستمتعون بكوب واحد على الأقل من الشاي الداكن يومياً، كانوا أقل عرضة بنسبة 47% للإصابة بالحالة القاتلة من أولئك الذين لا يشربونه أبداً. وقال الباحثون إن الشاي ساعد الناس على التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم، بفضل مضادات الأكسدة وتأثيراتها المعززة للأمعاء.

وقال البروفيسور تونزي وو، من جامعة أديلايد في أستراليا: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى التأثيرات الوقائية لشرب الشاي المعتاد على إدارة نسبة السكر في الدم. وكانت هذه الفوائد أكثر وضوحاً بين شاربي الشاي الداكن يومياً".

ويتسبب السكري في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير بسبب مشاكل في كيفية إنتاج الجسم لهرمون الأنسولين، الذي يكسر الجلوكوز.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن شرب الشاي يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، ولكن لم يكن من الواضح كيف يحدث ذلك.

ونظرت الدراسة الأخيرة، التي قدمت في الجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في هامبورغ، في كيفية تأثير المشروب على خطر الإصابة بالسكري. ودرس الباحثون حالة 1923 شخصاً بالغاً في الصين وسألوهم عن عدد المرات التي يشربون فيها الشاي، وكانت الإجابات تشمل أبداً، وأحياناً، وغالباً، وكل يوم.

كما تم سؤال المشاركين عن نوع الشاي الذي يشربونه: الشاي الأخضر، أو الأسود، أو الداكن - وهو نوع من الشاي المخمر من الشرق الأقصى - أو أي نوع آخر من الشاي. وأجرى الباحثون اختبارات الدم والبول لمعرفة كمية السكر الموجودة في كليهما، وقياس مقاومة الأنسولين.

ويرتبط شرب المزيد من الشاي بتمرير المزيد من السكر في البول، مما يساعد على إبقاء نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري. وكان الأشخاص الذين شربوا الشاي الأسود فقط أقل عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 8%، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وقال البروفيسور زيلين صن، من جامعة ساوث إيست "إن شرب الشاي الداكن كل يوم لديه القدرة على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وتطوره من خلال التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم".

وأضاف زيلين "عندما تنظر إلى جميع المؤشرات الحيوية المختلفة المرتبطة بالشرب المعتاد للشاي الداكن، فقد تكون خطوة واحدة بسيطة يمكن للناس اتخاذها بسهولة لتحسين نظامهم الغذائي وصحتهم".