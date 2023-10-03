كوب من الشاي يومياً يقلل خطر الإصابة بالسكري

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- Khaberni) خبرني - أظهرت دراسة حديثة أن شرب الشاي يومياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بمقدار النصف.
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يستمتعون بكوب واحد على الأقل من الشاي الداكن يومياً، كانوا أقل عرضة بنسبة 47% للإصابة بالحالة القاتلة من أولئك الذين لا يشربونه أبداً. وقال الباحثون إن الشاي ساعد الناس على التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم، بفضل مضادات الأكسدة وتأثيراتها المعززة للأمعاء.
وقال البروفيسور تونزي وو، من جامعة أديلايد في أستراليا: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى التأثيرات الوقائية لشرب الشاي المعتاد على إدارة نسبة السكر في الدم. وكانت هذه الفوائد أكثر وضوحاً بين شاربي الشاي الداكن يومياً".
ويتسبب السكري في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير بسبب مشاكل في كيفية إنتاج الجسم لهرمون الأنسولين، الذي يكسر الجلوكوز.
وأظهرت الأبحاث السابقة أن شرب الشاي يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، ولكن لم يكن من الواضح كيف يحدث ذلك.
ونظرت الدراسة الأخيرة، التي قدمت في الجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في هامبورغ، في كيفية تأثير المشروب على خطر الإصابة بالسكري. ودرس الباحثون حالة 1923 شخصاً بالغاً في الصين وسألوهم عن عدد المرات التي يشربون فيها الشاي، وكانت الإجابات تشمل أبداً، وأحياناً، وغالباً، وكل يوم.
كما تم سؤال المشاركين عن نوع الشاي الذي يشربونه: الشاي الأخضر، أو الأسود، أو الداكن - وهو نوع من الشاي المخمر من الشرق الأقصى - أو أي نوع آخر من الشاي. وأجرى الباحثون اختبارات الدم والبول لمعرفة كمية السكر الموجودة في كليهما، وقياس مقاومة الأنسولين.
ويرتبط شرب المزيد من الشاي بتمرير المزيد من السكر في البول، مما يساعد على إبقاء نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري. وكان الأشخاص الذين شربوا الشاي الأسود فقط أقل عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 8%، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.
وقال البروفيسور زيلين صن، من جامعة ساوث إيست "إن شرب الشاي الداكن كل يوم لديه القدرة على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وتطوره من خلال التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم".
وأضاف زيلين "عندما تنظر إلى جميع المؤشرات الحيوية المختلفة المرتبطة بالشرب المعتاد للشاي الداكن، فقد تكون خطوة واحدة بسيطة يمكن للناس اتخاذها بسهولة لتحسين نظامهم الغذائي وصحتهم".
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