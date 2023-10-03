فراج يكشف للمرة الأولى أسراراً عن حياته الشخصية

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف الفنان محمد فراج للمرة الأولى عن جوانب مختلفة في شخصيته بعيداً من الحياة العملية، وأكد أن الزمن غدر به عندما سلب منه أشياء كثيرة وأشخاصاً يحبّهم.

وقال فراج في تصريحات إعلامية: "الزمن غدّار والوقت سرق مني حاجات كتير أولهم ناس مهمين ملحقتش أستمتع بوجودهم معايا".

وأضاف: "فاتني حاجات كتير، فاتني عمر في طفولتي معشتهوش ويا ريت لو رجع بيا الزمن، وأهم مراحل حياتي الفترة اللي مريت بيها لما والدي ووالدتي ماتوا ومرحلة أحلى قصة حب في حياتي... فترة طفولتي سابت بصمة واضحة جداً جوايا بس مش مكتملة وكنت أتمنى إن الفترة دي يكون فيها قرب لحاجات كنت محتاج أعيشها أكتر، وفاتني في حياتي وقت كان المفروض أقضيه مع أمي وأبويا أكتر من كده".

وأردف فراج بالقول: "تجربتي مع الزمن هي اللي صنعت محمد فراج بس لما بنبقى في الموقف نفسه مش بنبقى مدركين ممكن نكسب إيه من الموقف ده، والظروف والزمن خدموني لما وقع في طريقي ناس مهمين ولما قابلت حب حياتي، وأنا عندي حنين أكتر للماضي ومحطة القطر الأهم في حياتي هي بسنت زوجتي".

يُذكر أن محمد فراج يعيش حالياً انتعاشة فنية، حيث يُعرض له في دور السينما فيلم "فوي فوي فوي"، الذي يشارك في بطولته العديد من الفنانين، أبرزهم: نيللي كريم، طه دسوقي، حنان يوسف، بيومي فؤاد وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال، فيما ينتظر فراج عرض مسلسل "بطن الحوت" على منصة "شاهد"، والذي يضم إليه الفنانين: باسم سمرة، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، هاجر السراج، بسمة...، وهو من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.