رأي قانوني بخصوص مطاعيم الأطفال في الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني -حصل موقع خبرني على رأي قانوني بخصوص إعطاء المطاعيم للأطفال في الأردن، في ظل الجدل الذي طفا على السطح أخيرا حول إلزامية مطعومي الحصبة والحصبة الألمانية في ضوء النصوص القانونية الواردة في كل من قانوني الصحة العامة وحقوق الطفل.

وخلص الرأي القانوني، الذي اعتدّت به الحكومة بخصوص التطعيم، إلى أن "قرار وزير الصحة بإعطاء المطاعيم واللقاحات المستوفية للمواصفات العالمية والمعتمدة من الجهات المخولة قانوناً بذلك بهدف مكافحة ومنع انتشار الأمراض المعدية والخطرة والمميتة، ملزم وواجب التنفيذ".

كما تضمنت خلاصة الرأي القانوني كما حصل عليه موقع خبرني: "إلزامية إعطاء المطاعيم واللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، ولا يشترط لإعطائها موافقة والدي الطفل".

وفي حال التعارض بين قانون حقوق الطفل وبين قانون الصحة العامة، وفق الرأي القانوني، فإن "قانون الصحة العامة هو القانون الواجب التطبيق، استناداً لأحكام المادة (4) من قانون حقوق الطفل".

وتناولت الخلاصة أن " إن قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 هو قانون (سابق) لقانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022 وهو قانون (خاص) بالحفاظ على الصحة العامة، وقد تضمّن الإجراءات والتدابير التي يلتزم وزير الصحة باتخاذها ( والتي من بينها إعطاء المطاعيم واللقاحات) عند انتشار الأمراض المعدية أو انتشار الأوبئة أو إذا اقتضت ظروف الصحة العامة وفي حالات خاصة يقدرها الوزير ذلك، بهدف القضاء على الأمراض المعدية والمميتة والخطيرة، ووقاية الأطفال تحديداً والصحة العامة للمواطنين من خطرها المميت".

وشرح الرأي القانوني الجدلية حول مطعومي الحصبة والحصبة الألمانية من حيث النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية، وقانون الصحة العامة رقم رقم (47) لسنة 2008، وتعليمات التطعيم رقم (1) لسنة 2009، وقانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022.