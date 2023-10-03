(غزل علني) من التلفزيون الحكومي الروسي: إيلون ماسك عميلنا

MENAFN - Khaberni) خبرني - أشاد التلفزيون الحكومي الروسي بالملياردير الأميركي إيلون ماسك، بعد سخريته من الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، معتبرا أن مالك منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، عميل لموسكو.





ماذا حصل؟

الإثنين نشر ماسك صورة ساخرة للرئيس الأوكراني على حسابه الرسمي في منصة "إكس".

الصورة المعدلة التي نشرها ماسك، أظهرت زيلينسكي وتبدو عليه علامات الغضب، وأرفقها بنص جاء فيه: "عندما تمر 5 دقائق وأنت لم تطلب مساعدة بمليار دولار".

يشير ماسك في تغريدته إلى المساعدات التي يقدمها الغرب إلى أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

نددت كييف بمنشور ماسك، حيث قال مستشار الرئيس ميخايلو بودولياك، في تغريدة على المنصة نفسها: "أي سخرية من أوكرانيا اليوم يعد تشجيعا مباشرا للدعاية الروسية التي تبرر العنف".





روسيا تدخل على الخط

قالت مذيعة برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1" الحكومية أولغا سكابييفا، إن هذا المنشور يعبر عن التعب من الحرب في الولايات المتحدة.

أضافت: "من المستحيل ألا نلاحظ أن الغرب سئم ليس فقط من زيلينسكي، لكن من أوكرانيا ككل".

وتابعت: "إيلون ماسك رائع، إنه رائع وربما هو بالفعل عميلنا".

وفي وقت سابق، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بماسك، ووصفه بأنه "شخص متميز ورجل أعمال أصبحت شركته (سبيس إكس) لاعبا رئيسيا في قطاع النقل الفضائي".

وأتت إشادة بوتين العلنية بماسك بعد أيام من إعلان الأخير أنه رفض طلبا أوكرانيا العام الماضي، لتفعيل خدمات شبكة الإنترنت الفضائي (ستارلينك) في مدينة سيفاستوبول الساحلية بشبه جزيرة القرم، للمساعدة في هجوم على الأسطول الروسي هناك، قائلا إنه يخشى التورط في عمل حربي "كبير".