التطورات الصحية لحالات الاختناق بالاغوار الشمالية

MENAFN - Khaberni) خبرني - علاء ناجي

قال مدير مستشفى أبو عبيدة في لواء الاغوار الشمالية الدكتور مؤيد شكور، إن أكثر من نصف حالات الاختناق التي دخلت المستشفى اليوم وامس خرجت وأمورها الصحية جيدة .



واضاف شكور في تصريحات لموقع خبرني، ان 10 حالات فقط بقيت في المستشفى تحت المراقبة متوقعا خروجها خلال الساعات القادمة.



وتابع أن المستشفى تعامل مع الحالات بشكل احترافي، وفق البروتوكولات الصحية حيث دخل أمس الاثنين 5 حالات واليوم 33 حالة.



واشار إلى أن السبب الرئيسي لحالات الاختناق هو انبعاث غازات سامة من مبيد حشري بالقرب من احدى المدارس الحكومية .