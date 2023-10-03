التطورات الصحية لحالات الاختناق بالاغوار الشمالية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - علاء ناجي
قال مدير مستشفى أبو عبيدة في لواء الاغوار الشمالية الدكتور مؤيد شكور، إن أكثر من نصف حالات الاختناق التي دخلت المستشفى اليوم وامس خرجت وأمورها الصحية جيدة .
واضاف شكور في تصريحات لموقع خبرني، ان 10 حالات فقط بقيت في المستشفى تحت المراقبة متوقعا خروجها خلال الساعات القادمة.
وتابع أن المستشفى تعامل مع الحالات بشكل احترافي، وفق البروتوكولات الصحية حيث دخل أمس الاثنين 5 حالات واليوم 33 حالة.
واشار إلى أن السبب الرئيسي لحالات الاختناق هو انبعاث غازات سامة من مبيد حشري بالقرب من احدى المدارس الحكومية .
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