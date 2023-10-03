غداً.. بدء التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023

تنطلق يوم الأربعاء (4 أكتوبر 2023) فترة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تستمر لمدة يومين.



وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت في فترة التصويت المبكر (4 و5 أكتوبر) سيكون عن طريق التصويت الهجين، أي عبر التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها بواسطة التطبيق الذكي (شارك للإمارات) ورابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني أو من خلال التصويت الإلكتروني في 9 مراكز انتخابية.



وأشارت اللجنة إلى أن التصويت عن بُعد سيكون متاحاً على مدار (24) ساعة، ابتداء من الساعة (التاسعة) من صباح يوم الأربعاء 4 أكتوبر وحتى الساعة (الثامنة) من مساء يوم السبت 7 أكتوبر، بتوقيت دولة الإمارات، في حين ستكون المدة الزمنية للتصويت المبكر في مراكز الانتخاب التسعة المعتمدة من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 6 مساء من كل يوم.



وأوضحت اللجنة أنه سيتم في صباح اليوم الأول للتصويت المبكر (4 أكتوبر 2023) في مقر المركز الانتخابي بمركز أبوظبي للطاقة فتح نظام التصويت أمام الناخبين والمرشحين للتأكد من خلو قواعد البيانات للنظام الإلكتروني من الأصوات، التزاماً بمبادئ الشفافية والدقة.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات على الجاهزية التامة لجميع مراكز الانتخاب المخصصة لاستقبال الناخبين خلال فترة التصويت المبكر، إضافة إلى جاهزية البنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت.

وخصصت اللجنة الوطنية للانتخابات (9) مراكز انتخاب للتصويت المبكر موزعة على مستوى الدولة، وتشمل: مركز أبوظبي للطاقة في مدينة أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات في منطقة العين، وقاعة أفراح مدينة زايد في منطقة الظفرة، وقاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي في إمارة دبي، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج في إمارة الشارقة، ومركز الفجيرة للمعارض في إمارة الفجيرة، وقاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان في إمارة عجمان، وقاعة الاتحاد للمناسبات في إمارة أم القيوين، ومركز إكسبو في إمارة رأس الخيمة.

وسيُخصص يوم الجمعة 6 أكتوبر للتصويت عن بُعد فقط، على أن يكون

يوم الانتخاب الرئيسي في 7 أكتوبر عن طريق التصويت الهجين (التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها)، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة.

وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).



