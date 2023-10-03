تراجع أسعار الغذاء في بريطانيا خلال سبتمبر الماضي لأول مرة منذ أكثر من عامين

أظهرت أحدث الاحصاءات في بريطانيا تراجع أسعار الغذاء خلال شهر سبتمبر الماضي لأول مرة منذ عامين.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن أسعار الغذاء تراجعت إلى 9.9 % في سبتمبر الماضي، فيما يعد تراجعا كبيرا مقارنة بـ 5ر11% في أغسطس الماضي، وذلك بحسب مؤشر نيلسين شوب برايس الذي يصدره كونسورتيوم بريطاني للتجزئة.

وهذه تعد أول مرة تتراجع فيها الاسعار لهذه النسبة منذ أغسطس العام الماضي.

وقال الكونسورتيوم إن المنافسة " الشرسة" بين تجار

التجزئة، في ظل تراجع ضغوط التكاليف، ساعدت في انخفاض الاسعار.