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تراجع أسعار الغذاء في بريطانيا خلال سبتمبر الماضي لأول مرة منذ أكثر من عامين

10/3/2023 7:23:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت أحدث الاحصاءات في بريطانيا تراجع أسعار الغذاء خلال شهر سبتمبر الماضي لأول مرة منذ عامين.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن أسعار الغذاء تراجعت إلى 9.9 % في سبتمبر الماضي، فيما يعد تراجعا كبيرا مقارنة بـ 5ر11% في أغسطس الماضي، وذلك بحسب مؤشر نيلسين شوب برايس الذي يصدره كونسورتيوم بريطاني للتجزئة.

وهذه تعد أول مرة تتراجع فيها الاسعار لهذه النسبة منذ أغسطس العام الماضي.

وقال الكونسورتيوم إن المنافسة " الشرسة" بين تجار
التجزئة، في ظل تراجع ضغوط التكاليف، ساعدت في انخفاض الاسعار.

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