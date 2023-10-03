تراجع أسعار الغذاء في بريطانيا خلال سبتمبر الماضي لأول مرة منذ أكثر من عامين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت أحدث الاحصاءات في بريطانيا تراجع أسعار الغذاء خلال شهر سبتمبر الماضي لأول مرة منذ عامين.
وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن أسعار الغذاء تراجعت إلى 9.9 % في سبتمبر الماضي، فيما يعد تراجعا كبيرا مقارنة بـ 5ر11% في أغسطس الماضي، وذلك بحسب مؤشر نيلسين شوب برايس الذي يصدره كونسورتيوم بريطاني للتجزئة.
وهذه تعد أول مرة تتراجع فيها الاسعار لهذه النسبة منذ أغسطس العام الماضي.
وقال الكونسورتيوم إن المنافسة " الشرسة" بين تجار
التجزئة، في ظل تراجع ضغوط التكاليف، ساعدت في انخفاض الاسعار.
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