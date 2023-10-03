«الإمارات دبي الوطني» يحدد سعراً استرشادياً أولياً لإصدار سندات خضراء

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت وثيقة، اطلعت عليها رويترز، أن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، حدد سعراً استرشادياً أولياً عند نحو 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، لأول إصدار له من سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات، تستحق في أكتوبر/ تشرين الأول 2028.
ويعتزم البنك إصدار سندات خضراء مقومة بالدولار وغير مضمونة، ولها أولوية في السداد لأجل خمس سنوات، بقيمة 20 مليار دولار، ضمن برنامجه للسندات الدولية متوسطة الأجل، وفقاً لظروف السوق.
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