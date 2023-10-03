«الإمارات دبي الوطني» يحدد سعراً استرشادياً أولياً لإصدار سندات خضراء

أظهرت وثيقة، اطلعت عليها رويترز، أن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، حدد سعراً استرشادياً أولياً عند نحو 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، لأول إصدار له من سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات، تستحق في أكتوبر/ تشرين الأول 2028.

ويعتزم البنك إصدار سندات خضراء مقومة بالدولار وغير مضمونة، ولها أولوية في السداد لأجل خمس سنوات، بقيمة 20 مليار دولار، ضمن برنامجه للسندات الدولية متوسطة الأجل، وفقاً لظروف السوق.