وضع حجر أساس «عزيزي ڤينيس» في دبي الجنوب



احتفلت «عزيزي»، شركة التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات، بوضع حجر الأساس لمشروعها عزيزي ڤينيس، المجمع الفاخر المستوحى من مدينة البندقية الإيطالية، والذي يقع بالكامل داخل بحيرة كريستالية قابلة للسباحة في دبي الجنوب، التي تمتاز بسرعة النمو. ويوفر المجمع متعدد الاستخدامات 24 مليون قدم مربعة من المساحات الإجمالية الطابقية، حيث سيضم بوليفارد فاخراً للمشاة، يمكن التحكم بدرجة حرارته، وداراً للأوبرا ستكون الثانية في دبي، فضلاً عن مجموعة واسعة من المرافق الفريدة الأخرى، التي تعزز نمط الحياة.

ولوضع حجر الأساس والإعلان عن بدء أعمال البناء في المشروع، انضم إلى مرويس عزيزي مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، وفرهاد عزيزي الرئيس التنفيذي للشركة، إلى كلٍ من خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، ونبيل الكندي المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، بحضور كبار أعضاء فريق إدارة الشركة وشخصيات أخرى.

وسيضم المشروع أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في 100 مجمع سكني من المباني متوسطة الارتفاع، وأكثر من 400 فيلا ومنزل فاخر، وستكون شركة AE7، شركة التصميم متعددة التخصصات والشهيرة عالمياً، الشركة الاستشارية لعزيزي ڤينيس.



ويتميز عزيزي ڤينيس ببحيرته الضخمة بلونها الأزرق الكريستالي، مع وجود العديد من الشواطئ التي تحيط بجميع مبانيها السكنية والفلل والمنازل الفخمة، إضافة إلى المساحات المخصصة للترفيه والتجزئة والأنشطة التجارية المختلفة. وستحيط الشواطئ بالمياه الفيروزية والمحلاة والمفلترة، إضافة إلى مسار لركوب الدراجات والجري بطول 8 كيلومترات، ومرافق اليوغا والأنشطة الرياضية الأخرى، وممشى يضم مجموعة واسعة من المطاعم والمحلات المتخصصة.

ويوجد في قلب عزيزي ڤينيس بوليفارد فاخر للمشاة، وسيكون مفتوحاً في الشتاء، ومغطى بالزجاج في الصيف، لضمان مساحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها لراحة الزوار على مدار العام. ومن المعالم الرئيسة الأخرى التي سيتم تطويرها داخل المشروع دار الأوبرا التي تقع في قلب البوليفارد، وسيتم بناؤها وفقاً لأعلى المعايير المعاصرة في التصميم والهندسة المعمارية، وستصبح واحدة من أبرز الأماكن للفعاليات الثقافية والمجتمعية في دبي.

وقال مرويس عزيزي: «إنه لشرف عظيم بالنسبة إلي، ويوم تاريخي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، أن نقوم بوضع حجر الأساس لعزيزي ڤينيس، المشروع الذي يحمل أهمية عميقة، ليس فقط لدبي، وإنما لمنطقة الشرق الأوسط بكاملها. وتهدف خطتنا إلى تحويل هذا المشروع إلى مجمع سكني مزدهر، ووجهة سياحية بارزة، وتحفة معمارية فريدة، تسهم في تشكيل معالم مستقبل نمط الحياة الصحية والمعيشة المستدامة. إننا نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع شركائنا، لدعمنا في رحلة قائمة على التعاون والتطلعات المشتركة، وخاصة الجهات الرسمية في دبي الجنوب».

وسيضم عزيزي ڤينيس مستشفى متكامل الخدمات، وروضة أطفال، ومدارس للصفوف من الأول وحتى المرحلة الثانوية، وطريق رئيس بتصميم جميل، ومناظر طبيعية بطول 4 كيلومترات، وسيكون محاطاً بخيارات إضافية من المطاعم ومحلات التسوق. وسيركز المشروع أيضاً على الأطفال، مع مجموعة واسعة من المرافق المصممة خصيصاً لهم، والعديد من المناطق الآمنة التي يمكنهم التجوال واللعب فيها بحرية.



