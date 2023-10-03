سهم «إعمار للتطوير» يصعد لأعلى مستوى منذ إدراجه

واصل سهم شركة إعمار للتطوير الارتفاع، حيث صعد خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 5% عند 7.60 درهم، ليحقق أعلى سعر منذ الإدراج، وبسيولة تجاوزت 61 مليون درهم، بعدما ارتفع بنسبة 2.3% أمس الاثنين.

وكان سهم «إعمار العقارية» قد سجل ارتفاعاً قوياً في جلسة أمس، حيث قفز 4.2% إلى 8.38 درهم، مستحوذًا على نصف سيولة سوق دبي تقريبًا.