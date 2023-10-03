سهم «إعمار للتطوير» يصعد لأعلى مستوى منذ إدراجه

سهم «إعمار للتطوير» يصعد لأعلى مستوى منذ إدراجه
التاريخ
10/3/2023 7:23:39 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
واصل سهم شركة إعمار للتطوير الارتفاع، حيث صعد خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 5% عند 7.60 درهم، ليحقق أعلى سعر منذ الإدراج، وبسيولة تجاوزت 61 مليون درهم، بعدما ارتفع بنسبة 2.3% أمس الاثنين.
وكان سهم «إعمار العقارية» قد سجل ارتفاعاً قوياً في جلسة أمس، حيث قفز 4.2% إلى 8.38 درهم، مستحوذًا على نصف سيولة سوق دبي تقريبًا.
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