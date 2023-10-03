مصرف الإمارات المركزي يتوقع أداء قوياً لقطاع السياحة والضيافة بدعم من COP28 و فورمولا1

توقع مصرف الإمارات المركزي أن يواصل قطاع الضيافة والسياحة في الإمارات أداءه القوي خلال الفترة المتبقية من العام مدفوعاً بالفعاليات العالمية القادمة مثل جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ“cop28” والعودة التدريجية لأسواق المصادر الرئيسية التي تمت إعادة فتحها بعد الجائحة مثل الصين.

وأكد المصرف المركزي أن أبوظبي شهدت أداءً قويا خلال النصف الأول من العام الجاري في قطاع الضيافة بعدما بلغ مجموع نزلاء الفنادق 2.4 مليون نزيل، بزيادة بنسبة 34% على أساس سنوي ووصول معدل الإشعال الفندقي إلى 70% بمتوسط عدد أيام إقامة بلغ 2.4 ليلة، فيما تشير بيانات النصف الأول إلى أن دبي لا تزال مركزاً بارزاً للسياحة العالمية بعد استقبالها 8.5 مليون زائر خلال النصف الأول بمعدل إشغال فندقي 78%.

وأوضح المركزي في تقريره ربع السنوي أن مطار أبوظبي الدولي سجل نمواً كبيراً في حركة المسافرين خلال النصف الأول من العام الجاري وشهد زيادة بنسبة 67% في حركة المسافرين مع تجاوز عددهم 10 ملايين مسافر مقارنة بـ 6 ملايين مسافر في الفترة ذاتها من العام الماضي في حين ارتفع عدد الرحلات بشكل كبير بتسجيل 68 ألف رحلة تقريباً بزيادة بلغت 36% عن العام السابق، وشهدت شبكة المطار مزيداً من التوسع حيث تتوفر الآن رحلات إلى 114 وجهة من خلال 27 شركة طيران.

ولفت التقرير إلى أن مطار دبي الدولي استقبل 41.6 مليون زائر في النصف الأول من العام الجاري بزيادة بنسبة 49% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، مدفوعة بزيادة بنسبة 43% على أساس سنوي في الربع الثاني حيث تم تسجيل 201 ألف رحلة جوية في النصف الأول من العام، وزادت أحجام شحن البضائع الجوية في الربع الثاني بنسبة 16.1% على أساس سنوي وبلغت 456 ألف طن.

وأوضح التقرير أن مطار دبي الدولي يعتبر حالياً أكثر المطارات الدولية ازدحاما في العالم بالنسبة لحركة المسافرين الدولية بحسب مجلس المطارات الدولي وذلك للسنة التاسعة على التوالي.