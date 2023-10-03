قوات الاحتلال تطرد وفدا درزيا جاء لزيارة الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، وفدا "درزيا" بالقوة من المسجد الأقصى المبارك، جاء في زيارة مرتبة مسبقا مع الأوقاف الاسلامية لزيارة المسجد.

وقالت الأوقاف الاسلامية في بيان مقتضب صدر عنها، أن شرطة الاحتلال طردت وفدا من "الدروز" الذين كانوا في زيارة خاصة لدائرة الأوقاف الإسلامية

وضم الوفد كلا من الشيخ غسان بدر، والشيخ وديع عزام، والشيخ القاسم وجميعهم من قرية جولس.