قوات الاحتلال تطرد وفدا درزيا جاء لزيارة الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، وفدا "درزيا" بالقوة من المسجد الأقصى المبارك، جاء في زيارة مرتبة مسبقا مع الأوقاف الاسلامية لزيارة المسجد.
وقالت الأوقاف الاسلامية في بيان مقتضب صدر عنها، أن شرطة الاحتلال طردت وفدا من "الدروز" الذين كانوا في زيارة خاصة لدائرة الأوقاف الإسلامية
وضم الوفد كلا من الشيخ غسان بدر، والشيخ وديع عزام، والشيخ القاسم وجميعهم من قرية جولس.
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