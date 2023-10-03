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الأسير ثائر حمّاد يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

10/3/2023 7:13:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- دخل الأسير ثائر حمّاد من بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ اعتقاله في عام 2004.

وأوضح نادي الأسير، أن الأسير حمّاد هو منفذ عملية "عيون الحرامية" في عام 2002، إذ قتل في تلك العملية 11 جندياً ومستوطنا وجرح 9 آخرين، وبعد 30 شهرا من تنفيذ العملية أعلنت سلطات الاحتلال اعتقاله من منزله، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد 11 مرة.

ويُعتبر الأسير حمّاد من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، وأصدر وهو في الأسر عدة روايات.

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