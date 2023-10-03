المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل جمهورية إيرلندا الجديد لدى دولة فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-تسلم وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، صباح اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد ممثل جمهورية إيرلندا الجديد المعتمد لدى دولة فلسطين السيد فيليم ماكلوفلين.





في بداية اللقاء، رحب د. المالكي بالسيد ماكلوفلين مثمناً مواقف إيرلندا التاريخية والثابتة تجاه فلسطين، والتصويت الإيجابي لصالح القرارات المتصلة بالقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، وكذلك الدعم المالي الذي تقدمه إيرلندا، وخاصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، بالإضافة إلى دعم تطوير المؤسسات الحكومية والمشاريع التنموية في فلسطين وتقديم المنح الدراسية.





وأعرب الوزير د. المالكي عن تطلعه إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، بما يخدم مصالح الشعبين، متمنياً أن يتم ترجمته باعتراف ايرلندا في دولة فلسطين، لأهمية ذلك في حماية مبدأ حل الدولتين، مطالباً الحكومة الإيرلندية بضرورة اتخاذ تدابير للضغط دولياً على إسرائيل لإنهاء ممارساتها غير القانونية في فلسطين المحتلة.





واستعرض المالكي آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وسياسة حكومة الاحتلال المتطرفة والمُتمثلة في توفير الغطاء الكامل للمستوطنين للاستمرار في جرائمهم واعتداءاتهم اليومية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم دون رادع أو حساب، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، الأمر الذي يسمح لمرتكبيها من جنود الاحتلال والمستوطنين بالإفلات من العقاب.



بدوره، أكد السيد ماكلوفلين موقف إيرلندا الثابت والداعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته، والتزامها بحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بالقوانين والقرارات الدولية، معرباً عن سعادته للعمل في دولة فلسطين وتطلعه إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء تمنى الوزير د. المالكي للسفير الإيرلندي النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، مؤكداً استعداد وجاهزية وزارة الخارجية وقطاعاتها المختلفة للتنسيق وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهامه ونشاطاته الدبلوماسية في دولة فلسطين.





حضر اللقاء رئيسة المراسم السفيرة عبير الرمحي، ومدير إدارة أوروبا الغربية مستشار أول إيهاب الطري، سكرتير ثالث نجلاء أبو شلبك من وحدة الاعلام، وملحق دبلوماسي دانه جبارين