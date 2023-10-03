معايعة : نعمل مع جميع الشركاء لضمان موسم سياحي ناجح في فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-استقبلت وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة مدير عام جهاز الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل، حيث جرى اللقاء في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم.
ورحبت الوزيرة معايعة باللواء العبد ابراهيم والوفد المرافق له، مشيدة بعلاقة الشراكة والتكامل ما بين وزارة السياحة والاثار وجهاز الدفاع المدني الفلسطيني، مشيرة الى أن هذه العلاقة
تهدف الى توفير الحماية لأبناء شعبنا وللمجموعات السياحية القادمة لزيارة فلسطين.
واكدت معايعة على اهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المجموعات السياحية القادمة لزيارة فلسطين، وخصوصا في ذروة الموسم السياحي في فلسطين، حيث من المتوقع ان يزور فلسطين آلاف المجموعات السياحية من مختلف دول العام، مؤكدة على وجود وزارة السياحة وعلى دورها في
التكامل و الشراكة ما بين وزارة السياحة والاثار وجهاز الدفاع المدني في توفير الحماية والسلامة اللازمة لهذه المجموعات، و لأبناء شعبنا
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وقالت وزيرة السياحة والأثار
رُلى معايعة؛" ان المجموعات السياحية التي تزور فلسطين تعود الى وطنها حاملة صورة جميلة وحقيقية عن فلسطين وشعبها مما يساهم و بشكل كبير في نشر الصورة الحقيقية عن فلسطين و شعبها المضياف و يساهم في رفد فلسطين بأعداد سياحية جديدة فضلا عن نقل الصورة الحقيقية عن معاناة شعب فلسطين جراء الاحتلال الاسرائيلي و اجراءاته احادية الجانب ، فنحن شعب يسعى لاقادمة دولته الفلسطينية المستقلة على ارضه."
وتباحث الجانبان في سبل تسهيل اجراءات وتطوير آليات حصول المؤسسات الفندقية على تراخيص السلامة العامة من قبل جهاز الدفاع المدني ضمن القانون و النظام وبالاضافة لسبل تطوير العلاقة الثنائية مع القطاع السياحي الفلسطيني الخاص لتساهم في تبني انظمة الامن والسلامة المتطورة في المنشآت السياحية لضمان درجات اعلى لأمن وسلامة زوار فلسطين ولمرتادي المؤسسات السياحية الفلسطينية.
بدوره أكد مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد ابراهيم، على اهمية العلاقة الثنائية المهمة والمميزة ما بين جهاز الدفاع المدني الفلسطيني ووزارة السياحة والاثار، مؤكدا تطلعه لمزيد من العمل المشترك بين الجانبين خلال الفترة القادمة.
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