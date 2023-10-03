معايعة : نعمل مع جميع الشركاء لضمان موسم سياحي ناجح في فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-استقبلت وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة مدير عام جهاز الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل، حيث جرى اللقاء في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم.ورحبت الوزيرة معايعة باللواء العبد ابراهيم والوفد المرافق له، مشيدة بعلاقة الشراكة والتكامل ما بين وزارة السياحة والاثار وجهاز الدفاع المدني الفلسطيني، مشيرة الى أن هذه العلاقةتهدف الى توفير الحماية لأبناء شعبنا وللمجموعات السياحية القادمة لزيارة فلسطين.واكدت معايعة على اهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المجموعات السياحية القادمة لزيارة فلسطين، وخصوصا في ذروة الموسم السياحي في فلسطين، حيث من المتوقع ان يزور فلسطين آلاف المجموعات السياحية من مختلف دول العام، مؤكدة على وجود وزارة السياحة وعلى دورها فيالتكامل و الشراكة ما بين وزارة السياحة والاثار وجهاز الدفاع المدني في توفير الحماية والسلامة اللازمة لهذه المجموعات، و لأبناء شعبنا





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وقالت وزيرة السياحة والأثار

رُلى معايعة؛" ان المجموعات السياحية التي تزور فلسطين تعود الى وطنها حاملة صورة جميلة وحقيقية عن فلسطين وشعبها مما يساهم و بشكل كبير في نشر الصورة الحقيقية عن فلسطين و شعبها المضياف و يساهم في رفد فلسطين بأعداد سياحية جديدة فضلا عن نقل الصورة الحقيقية عن معاناة شعب فلسطين جراء الاحتلال الاسرائيلي و اجراءاته احادية الجانب ، فنحن شعب يسعى لاقادمة دولته الفلسطينية المستقلة على ارضه."

وتباحث الجانبان في سبل تسهيل اجراءات وتطوير آليات حصول المؤسسات الفندقية على تراخيص السلامة العامة من قبل جهاز الدفاع المدني ضمن القانون و النظام وبالاضافة لسبل تطوير العلاقة الثنائية مع القطاع السياحي الفلسطيني الخاص لتساهم في تبني انظمة الامن والسلامة المتطورة في المنشآت السياحية لضمان درجات اعلى لأمن وسلامة زوار فلسطين ولمرتادي المؤسسات السياحية الفلسطينية.





بدوره أكد مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد ابراهيم، على اهمية العلاقة الثنائية المهمة والمميزة ما بين جهاز الدفاع المدني الفلسطيني ووزارة السياحة والاثار، مؤكدا تطلعه لمزيد من العمل المشترك بين الجانبين خلال الفترة القادمة.