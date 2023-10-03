سنغافورة تصادر أكثر من ملياري دولار في قضية غسل أموال

MENAFN - Palestine News Network ) سنغافورة/PNN-قالت وزيرة سنغافورية، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الأصول التي صادرتها السلطات في إطار قضية غسل الأموال وصل إلى 2.8 مليار دولار سنغافوري (ملياري دولار)، مشيرة إلى احتمال إجراء المزيد من الاعتقالات والمصادرات.

وفي كلمة أمام المشرعين، قالت جوزفين تيو، الوزيرة الثانية للشؤون الداخلية، إن القضية واحدة من أكبر عمليات مكافحة غسل الأموال في الدولة، مضيفة أن الشرطة تتابعها منذ عام 2021 بعد تقديم مؤسسات مالية تقارير معاملات مشبوهة.

وأضافت: "لقد بدأنا التحقيقات لأننا اشتبهنا في ارتكاب جرائم في سنغافورة. وبمجرد أن تأكدت شكوكنا تحركنا".

وخلال مداهمات متزامنة في منتصف أغسطس، صادرت السلطات سبائك ذهبية وحقائب يد فاخرة وكميات من المجوهرات، بالإضافة إلى عشرات العقارات والسيارات الفخمة.