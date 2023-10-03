نادي الأسير: الاحتلال اعتقل منذ أكتوبر عام 2015 أكثر من 53 ألف مواطن

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال اعتقل أكثر من (53) ألف فلسطيني/ة، منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015 تاريخ اندلاع (الهبة الشعبية) وحتى بداية أكتوبر العام الجاري، وكان من بينهم نحو (9200) طفل، و(1261) من النساء والفتيات، فيما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري إلى أكثر من 13 ألف أمر اعتقال.

وأكد نادي الأسير، أن الاحتلال منذ عام 2015، صعّد بشكل لافت عمليات الاعتقال، والجرائم والانتهاكات الممنهجة التي اتخذت تصاعدًا كبيرًا، خلال العامين الماضي والجاري، واستمر الاحتلال بكل سياساته التنكيلية الممنهجة والثابتة.

وشكّلت قضية الاعتقال الإداري إلى جانب تصاعد مستوى الجرائم، التحول الأبرز على المعطيات الخاصة بواقع عمليات الاعتقال، وأعداد المعتقلين الإداريين، تحديدًا منذ العام الماضي، إذ يواصل الاحتلال إصدار المئات من أوامر الاعتقال الإداري، وسُجلت أعلى نسبة بين صفوف المعتقلين الإداريين منذ أكثر من 20 عامًا، خلال هذا العام، ووصل عددهم إلى أكثر من 1300 معتقل إداري.

وشهدت قضية الأسرى محطات هامة ومفصلية منذ عام 2015، خاصة أن جيلًا جديدًا زُجّ به في السجون، وعملت منظومة الاحتلال، بكل ما تملك من أدوات على ترسيخ جرائمها، عبر ابتكار (تشريعات) وقوانين عنصرية، وأوامر عسكرية، لاستهداف المعتقلين والأسرى، وعائلاتهم، في محاولة من الاحتلال لتقويض أي حالة نضالية وكفاحية متصاعدة يسعى فيها الفلسطيني، إلى تقرير مصيره.

وعلى مدار هذه السنوات، استمر الأسرى في سجون الاحتلال في نضالهم ضد إجراءات منظومة الاحتلال الفاشية، بكل الأدوات وأشكال النضال التي يملكونها، وكان أبرز هذه الأدوات الإضراب عن الطعام، سواء من خلال الإضرابات الفردية التي فرضت نفسها منذ أواخر عام 2011 واستمرت إلى جانبها المواجهة الجماعية.

ويبلغ عدد الأسرى اليوم في سجون الاحتلال، أكثر من (5250) أسيرا، بينهم (39) أسيرة، و(170) طفلًا، و(1913) معتقلًا إداريًا.