اعلام عبري.. توقعات إسرائيلية بطلب سعودي لنفوذ في الأقصى قد يؤدي لأزمة مع الأردن

MENAFN - Amman Net) في الوقت الذي توسعت فيه المحافل الإسرائيلية بالحديث عن المطالب السعودية المتركزة في الحصول على برنامج نووي وأسلحة نوعية مقابل إبرام اتفاق تطبيع مع الاحتلال، فقد بدأت أوساط إعلامية تتساءل عن احتمالات تقديم الرياض لطلب جديد، يتعلق بالرغبة بالحصول على مزيد من النفوذ السياسي والديني في المسجد الأقصى.

وبحسب تحليلات لكتاب إسرائيليين فإن هذا الطلب، لو حصل فعلا، فإنه سيطرح أمام الاحتلال معضلة جديدة، لأنه سيضطر لفتح اتفاقية السلام مع الأردن، ويؤدي إلى أزمة خطيرة في العلاقات معه.

أمير بار شالوم المراسل العسكري لموقع "زمن إسرائيل"، ربط هذا الأمر مع "إلغاء السفير السعودي لدى السلطة الفلسطينية نايف السديري، زيارته المتوقعة إلى المسجد الأقصى، ورغم أن الإعلان جاء لأن القرار متعلق بأمور الجدولة الزمنية، فإن السبب الرئيسي على ما يبدو هو خوفه من غضب واحتجاج فلسطيني قد يتوجه للسفير، ويحرج العائلة المالكة السعودية التي لا تريد هذه المشاهد، خاصة في مثل هذا الوقت الحساس، وهنا يأتي موضوع آخر، في غاية الحساسية والانفجار".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "أي مسؤول إسرائيلي تحدثنا معه لم يوافق على تفصيل ما إذا كانت هناك أي مطالب سعودية في ما يتعلق بالسيطرة الفعلية على المسجد الأقصى". وتابع: "ليس سرا أن السعوديين يرغبون في هذه السيطرة، وبالتالي ترسيخ مكانتهم المهيمنة كقادة للعالم العربي الإسلامي، إذ إن المملكة، إذا حققت هذا الأمر، فستصبح مسيطرة على أقدس الأماكن الثلاثة للإسلام: مكة والمدينة والأقصى".

وكشف أن "مسألة السيطرة على الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى لا تتم مناقشتها أبدا في السياق السعودي الإسرائيلي، لكنها وفقًا للكثيرين ضرورية لولي العهد".

وأشار إلى أن "السعودية تدرك أن هناك فراغا بسبب تراجع دور الأوقاف الأردنية، وبالتالي فإن مسألة زيادة نفوذها في الأقصى يأتي في مرتبة أعلى في قائمة مطالبهم، أكثر بكثير مما ينعكس في وسائل الإعلام، والسؤال هو: ماذا ستفعل إسرائيل إذا اعتبر السعوديون هذا المطلب ضروريا؟ فهل ستكون مطالبة بإعادة فتح اتفاقية السلام مع الأردن التي تحدد فيها العائلة الهاشمية مسؤولية الأوقاف الإسلامية التابعة لها عن القدس".

وزعم أن "الآونة الأخيرة شهدت توترات بين عمان والرياض بشأن هذا الأمر، حيث يدرك الملك الأردني الخطر جيداً، وقد يكون هذا بداية أزمة خطيرة في علاقات إسرائيل معه، لأنه سيخسر رافعة نفوذ مهمة للغاية: على الفلسطينيين، وعلى إسرائيل، وعلى العالم العربي".

وتتزامن هذه المزاعم الإسرائيلية مع تحريض إسرائيلي على دور الأردن في إدارة الأوقاف الإسلامية في الأقصى، وتوقع بأن تشهد العلاقات الإسرائيلية الأردنية صراعا قادما نظرا لجملة من الأسباب، أهمها التوترات في المسجد الأقصى، عقب الموقف الأردني المتصاعد ضد الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، ما دفع أوساط الاحتلال إلى إعلان المطالبة بإعادة النظر في الوصاية الهاشمية على القدس.

أوري بارزيل الخبير في صنع القرار والسياسة الخارجية والاستراتيجية، ذكر في مقاله بموقع "زمن إسرائيل"، ترجمته " عربي21 " أن "أحداث المسجد الأقصى في الأيام الأخيرة ألقت بظلال سلبية على العلاقات الإسرائيلية الأردنية، وقد تتسبب بتسخين الأوضاع داخل المملكة، وتحولها إلى ألسنة اللهب، ما جعلها تعيش بين المطرقة والسندان، مع أن الملك الأردني عبد الله الثاني أوعز لحكومته بالتصرف مع أحداث الأقصى خشية التأثيرات المتوقعة على الصعيد الأردني الداخلي".

وأضاف أن "الأردن آخر ما يريد فعله هو عزل نفسه عن التطورات الجارية في المنطقة، فالملك يدرك أهمية علاقاته مع الفلسطينيين، وتجنب تصور تخليه عن القضية الفلسطينية، وفي القلب منها المسجد الأقصى، ما يرجعه جزئيًا للتحديات المتزايدة داخل المملكة، وقد أكدت أحداث الأقصى الأخيرة أنه لا يوجد جديد تحت الشمس على صعيد الموقف الأردني من القضية الفلسطينية، ففي كثير من الأحيان فإنه في الماضي وقف بجانبها، حتى لو كلفه ذلك التفريط بإنجازات أخرى محتملة، ولذلك فقد سارع لإدانة سلوك إسرائيل في المسجد الأقصى".