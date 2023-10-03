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مدير مستشفى ابو عبيدة يكشف نوع المادة التي استنشقتها طالبات مدرسة كريمة وتسببت بحالات ضيق تنفس

10/3/2023 7:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح، الدكتور مؤيد الشكور إن 38 طالبة راجعن المستشفى منذ أمس الاثنين، بعد ظهور أعراض عليهن تتمثل بالسعال، بعد استنشاق رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد، في الأغوار الشمالية
وأوضح الشكور، لـ " الوكيل الإخباري" أن 5 طالبات من مدرسة الكريمة الثانوية في لواء الاغوار الشمالية، راجعن المستشفى الاثنين، لإصابتهن بالسعال جراء استنشاق رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد
وأوضح أنه عقب إجراء الفحوصات اللازمة للطالبات الخمس، تبيّن أن إصابتهن بالسعال كانت نتيجة استنشاقهن مادة الكبريت غير السامة ، التي تستخدم في رش المزروعات
وأكد الشكور، أن الطالبات خرجن بعد ذلك من المستشفى
وكشف مدير المستشفى، عن مراجعة 33 طالبة جديدة المستشفى الثلاثاء، تعرضن للأعراض ذاتها، فيما أجريت الفحوصات اللازمة لهن، وأُخجرت 18 طالبة منهن بعد التأكد من سلامتهن
وبين أن كوادر المستشفى تعمل على تقييم باقي الحالات للتأكد من سلامتهن وإخراجهن من المستشفى

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