مدير مستشفى ابو عبيدة يكشف نوع المادة التي استنشقتها طالبات مدرسة كريمة وتسببت بحالات ضيق تنفس

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح، الدكتور مؤيد الشكور إن 38 طالبة راجعن المستشفى منذ أمس الاثنين، بعد ظهور أعراض عليهن تتمثل بالسعال، بعد استنشاق رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد، في الأغوار الشمالية
وأوضح الشكور، لـ " الوكيل الإخباري" أن 5 طالبات من مدرسة الكريمة الثانوية في لواء الاغوار الشمالية، راجعن المستشفى الاثنين، لإصابتهن بالسعال جراء استنشاق رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد
وأوضح أنه عقب إجراء الفحوصات اللازمة للطالبات الخمس، تبيّن أن إصابتهن بالسعال كانت نتيجة استنشاقهن مادة الكبريت غير السامة ، التي تستخدم في رش المزروعات
وأكد الشكور، أن الطالبات خرجن بعد ذلك من المستشفى
وكشف مدير المستشفى، عن مراجعة 33 طالبة جديدة المستشفى الثلاثاء، تعرضن للأعراض ذاتها، فيما أجريت الفحوصات اللازمة لهن، وأُخجرت 18 طالبة منهن بعد التأكد من سلامتهن
وبين أن كوادر المستشفى تعمل على تقييم باقي الحالات للتأكد من سلامتهن وإخراجهن من المستشفى
MENAFN03102023000208011052ID1107179227
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.