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متطوعو البنك العربي يشاركون في فعالية ثقافية للأطفال في مكتبة درب المعرفة

10/3/2023 7:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك عدد من متطوعي البنك العربي مؤخراً في مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي عُقدت في مكتبة درب المعرفة بمؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، والتي استفادت منها مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال (SOS).
وقام فريق "درب المعرفة" بالتعاون مع فريق متطوعي البنك العربي بتقديم العديد من الفعاليات والأنشطة للأطفال البالغ عددهم 16 طفلاً والتي تمثلت في: فقرة الحكواتي، حيث استمع الأطفال لقصة بصحبة حكواتي درب المعرفة، إضافة إلى أنشطة فنية وأشغال يدوية تم تنفيذها نظراً لأهمية الفنون في ترسيخ أحداث القصة في ذهن الأطفال، وذلك من خلال صنع شخصيات من وحي القصة التي استمعوا إليها، كما تم تنفيذ نشاط القراءة الحرة، وتم تخصيص وقت حر ليتمكن الأطفال من البحث عن كتاب أو قصة لقراءتها.
ولاقت الفعالية استحسان الأطفال المشاركين حيث أدخلت الفرحة والسعادة إلى قلوبهم، ووفرت لهم المساحة الفكرية للبحث والاكتشاف من خلال ممارسة الأنشطة القرائية والإبداعية التفاعلية، التي تسهم في تنمية وصقل قدراتهم الخلاقة.
وقد دأبت مكتبة "درب المعرفة" خلال السنوات السابقة ، على استضافة متطوعي البنك العربي لعقد الأنشطة القرائية والثقافية الموجهة للأطفال الأقل حظاً، حيث يأتي ذلك في إطار مبادرات البنك العربي في مجال المسؤولية المجتمعية وحرصه على المساهمة في الجهود الرامية إلى المساهمة في تطوير البيئة التعليمية والتربوية للأطفال.
والجدير بالذكر أن "مكتبة درب المعرفة" التي تعتبر جزءاً من مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافيّة، هي مكتبة أطفال فتحت أبوابها عام 2013 لجميع الأطفال واليافعين/ات على اختلاف أعمارهم وخلفياتهم، حيث تهدف إلى أن تكون مساحة إبداعيّة ومعرفيّة وحيويّة للأطفال، مع كونها محطّ ثقة لأهاليهم.

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