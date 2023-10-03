اتفاق جديد لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ليتوانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت بولندا وأوكرانيا اليوم الاتفاق على تسريع نقل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر بولندا إلى دول ثالثة، في خطوة أولى نحو تسوية حرب الحبوب بينهما.
وقال وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس لوكالة فرانس برس: "اعتبارا من الغد، ستخضع صادرات الحبوب المتوجهة إلى الأسواق العالمية عن طريق ليتوانيا لإجراءات تدقيق في ميناء ليتواني، وليس على الحدود البولندية الأوكرانية، معتبرا ذلك مسألة مهمة".
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