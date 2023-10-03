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اتفاق جديد لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ليتوانيا

10/3/2023 7:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت بولندا وأوكرانيا اليوم الاتفاق على تسريع نقل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر بولندا إلى دول ثالثة، في خطوة أولى نحو تسوية حرب الحبوب بينهما.


وقال وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس لوكالة فرانس برس: "اعتبارا من الغد، ستخضع صادرات الحبوب المتوجهة إلى الأسواق العالمية عن طريق ليتوانيا لإجراءات تدقيق في ميناء ليتواني، وليس على الحدود البولندية الأوكرانية، معتبرا ذلك مسألة مهمة".


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