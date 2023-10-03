الدفاع البيلاروسية تعلن عن اختبار دوري لجهوزية قواتها

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية إطلاق اختبار دوري لجهوزية الجيش البيلاروسي، بتوجيه من رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو.
ومن المقرر تنفيذ تحركات ميدانية للآليات العسكرية والأفراد على طول الطرق العامة في منطقتي مينسك وفيتيبسك، واستخدام الطيران الحربي لدعم تحركات القوات البرية.
وأشارت الوزارة أن هدف الاختبار التحقق من مدى جاهزية التشكيلات العسكرية والفرعية لتنفيذ المهام الموكلة إليها.
RT
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