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الدفاع البيلاروسية تعلن عن اختبار دوري لجهوزية قواتها

10/3/2023 7:12:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية إطلاق اختبار دوري لجهوزية الجيش البيلاروسي، بتوجيه من رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو.


ومن المقرر تنفيذ تحركات ميدانية للآليات العسكرية والأفراد على طول الطرق العامة في منطقتي مينسك وفيتيبسك، واستخدام الطيران الحربي لدعم تحركات القوات البرية.
وأشارت الوزارة أن هدف الاختبار التحقق من مدى جاهزية التشكيلات العسكرية والفرعية لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

RT

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